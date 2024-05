Maroc: M. Bourita et son homologue japonaise discutent de plusieurs questions régionales et internationales

Tokyo — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue japonaise, Yoko Kamikawa, ont discuté, vendredi à Tokyo, de plusieurs questions régionales et internationales, notamment la situation au Moyen-Orient et dans la région du Sahel, ainsi que dans les pays bordant le golfe de Guinée.

Les deux ministres ont également échangé les vues sur la situation en Asie de l'Est, notamment en Corée du Nord, indique le ministère japonais des Affaires étrangères dans un communiqué publié à l'issue de ces entretiens.

Les entretiens entre les deux ministres ont porté aussi sur la coopération internationale, le renforcement des missions des Nations Unies et la réforme du Conseil de sécurité notamment, ainsi que sur la question de la femme et la promotion de la paix et de la sécurité, ajoute la même source.

M. Bourita et Mme Kamikawa ont de même réaffirmé leur détermination à continuer à coopérer dans le cadre du Forum économique Japon-arabe et de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD).

Plus tôt dans la journée, les deux ministres ont procédé à la signature d'un Mémorandum de coopération pour un partenariat renforcé. Ce Mémorandum, qui illustre la qualité et la profondeur des relations entre les deux pays marquée notamment par les liens d'estime historique unissant l'Illustre Famille Royale et la Famille Impériale japonaise, définit les principaux axes de la coopération future entre le Maroc et le Japon.

Dans ce document, les deux pays réaffirment leur engagement à oeuvrer de concert pour la préservation de la paix et de l'ordre international, basé sur les principes et les objectifs de la Charte des Nations Unies, ainsi que sur les principes du respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale.