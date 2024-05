Maroc: Festival de Fès - La musique égyptienne patrimoniale s'invite à Jnan sbil

Fès — La musique égyptienne patrimoniale, puisée dans la Haute-Égypte et revisitée, a enchanté le public à l'occasion d'un concert, jeudi à Jnan Sbil, dans le cadre du 27ème Festival de Fès des musiques sacrées du monde.

Lors de cette soirée patrimoniale et moderne, le groupe Duoud, composé du duo de musiciens-producteurs Mehdi Haddab et Smadj, a réussi à embarquer le public dans l'univers innovant de sa musique.

Le duo, premier groupe à avoir croisé le oud avec des sons électroniques, construit un cycle musical qui se tourne vers ses racines nord-africaines tout en absorbant et en transformant les styles musicaux contemporains: break beats, techno, jazz, grooves et sons de guitare rock.

Après avoir traversé la Méditerranée vers l'Andalousie de Ziryab, le oud a vibré, au gré des déviances psychédéliques de Smadj et de Mehdi Haddab, créant une ambiance unique au jardin Jnan Sbil.

Le duo a rejoint par la suite, le groupe de Mahmoud Goma pour une création exclusive à base du "Kaff saïdi", une musique venue du coeur de la Haute-Égypte. Cette fusion a été le moment fort de ce concert à la fois patrimoniale et moderne.

Les deux groupes ont ainsi puisé dans le "Kaff saïdi", un art entre musique bédouine et nubienne, et exprimant une humanité paysanne et joviale qui rappelle l'univers de la ville de Louxor, la capitale de la civilisation des pharaons, pour le grand bonheur du public du festival.

Dans une déclaration à la MAP, l'artiste Mehdi Haddab a indiqué que son groupe est un projet sur lequel il travaille depuis des années avec le musicien Smadj, dans le but de produire des sonorités musicales combinant le oud et la musique électronique.

Et de souligner qu'il a rencontré, l'été dernier à Louxor, l'artiste Mahmoud Goma et son groupe, et ont décidé de travailler ensemble, ce qui a permis de réaliser "une belle création musicale", rassemblant le répertoire populaire égyptien et la musique moderne.