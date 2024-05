Ile Maurice: Il allègue avoir trois résultats différents, les autorités parlent de documents falsifiés

Il était studieux et brillant à l'école, selon ses parents. Pourtant, depuis la proclamation des résultats du Higher School Certificate (HSC) de la cuvée 2022-23, le 7 février, D. B., un ancien élève de SSS Piton et habitant de Petit-Raffray, est dans tous ses états. Il serait en possession de trois résultats différents pour le même examen. Sa mère allègue même que l'adolescent avait vu son nom sur la liste des classés mais que le jour suivant, soit le 8 février, il a été remplacé par un autre nom.

Depuis le 8 février, D. B. - actuellement à l'étranger pour poursuivre ses études - et sa mère, P. B., tentent par tous les moyens d'obtenir des réponses sur les «anomalies» qu'ils disent avoir notées dans ses résultats du HSC auxquels il a pris part en novembre 2023. La mère explique que le 7 février, lors de la proclamation des résultats, son fils se serait rendu sur le site du Mauritius Examinations Syndicate (MES) pour prendre connaissance de sa performance et qu'ils étaient tous contents à la maison de constater que le nom de D. B. figurait parmi les classés dans la filière technique. «Son papa avait même pris la peine d'aller vérifier la liste sur son ordinateur au travail avant de rentrer un peu plus tôt à la maison spécialement pour l'occasion.» Quant à D. B., il se serait par la suite tourné vers ses résultats détaillés dans la même journée. Il avait obtenu trois A+ dans ses matières principales, les mathématiques, la physique et le Design & Technology, et deux A en français et General Paper.

Le «result slip» reçu le 23 février

Or, ce serait, selon les dires de la maman, le 8 février que le cauchemar aurait commencé. En ouvrant le journal, D. B. et ses parents disent avoir noté à leur grande surprise que le nom de l'adolescent avait été remplacé par celui d'un autre élève, un ami qui fréquentait le même établissement scolaire. «On a été choqués et on ne comprenait pas ce qui s'était passé en un jour. On est reparti sur le site et le nom avait changé, aussi bien que les résultats de l'adolescent. Il aurait à ce moment-là eu un autre résultat, soit deux A+ et trois A. Nous avons alors essayé d'avoir une réaction du MES toute la journée, mais en vain.» Ils ont alors fait parvenir un courrier électronique à l'organisme, au ministère de l'Éducation et au bureau du Premier ministre, sans aucun retour, selon leurs dires.

Le 27 mars, le papa, un policier de profession, a même personnellement rencontré la ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun, à Quartier-Militaire, pour lui expliquer la situation. Cela, car en allant chercher ses résultats à l'école, le 23 février, D. B. aurait alors vu qu'il avait «officiellement» obtenu sur le result slip deux A (français et Design & Technology), deux E (mathématiques et physique) et un C (General Paper). «La ministre avait alors expliqué qu'elle allait s'enquérir de la situation. Mais mon mari et moi n'avons plus eu de retour.» Pour la maman, il est presque impossible que son fils ait ces résultats, ayant décroché six unités au School Certificate, et ayant même pris part aux examens du HSC en juin 2023 avec deux A+ (mathématiques et physique) comme résultats.

Du côté du MES, des sources bien renseignées expliquent être au courant de ce cas en question et que le dossier avait été renvoyé à l'université de Cambridge pour y voir plus clair. «Le MES est en possession d'un courrier officiel de l'université de Cambridge qui indique que l'enfant n'a jamais été parmi les classés et qu'il y a notamment eu falsification de documents en ce sens.» Jamais, poursuivent ces sources, le MES n'a émis trois résultats différents pour le même examen et que le MES se penche sur la marche à suivre dans cette affaire, comme une plainte officielle à la police et d'éventuelles poursuites. «Les actions appropriées seront prises en temps et lieu», fait-on valoir.