Ile Maurice: Les humoristes D'jal et Elie Semoun à Maurice

Maurice s'apprête à vivre un moment exceptionnel de divertissement avec la venue de deux humoristes français renommés, D'jal et Elie Semoun, les 6 et 7 juillet, au Trianon Convention Centre. Cet événement, proposé par Titanium Events, s'inscrit dans le cadre du Week-end du rire, un événement très important pour Titanium Events, qui a à coeur l'humour à Maurice

Titanium Events, connu pour organiser des spectacles tels que le Moris du Rire et pour faire rayonner les humoristes mauriciens à travers l'océan Indien, frappe fort cette fois en faisant venir ces deux grands noms de l'humour. Ainsi, pendant le week-end du 6 au 7 juillet, D'jal et Elie Semoun monteront sur la scène mauricienne pour enflammer la salle avec leur talent et leur humour. Les deux humoristes sont connus pour leur sens de l'humour décalé et tranchant, qui ne laisse personne indifférent.

D'jal, de son vrai nom Djalil Levesque, est un humoriste français d'origine marocaine et portugaise. Il s'est fait connaître pour son style unique mêlant observations sociales, caricatures et histoires personnelles. D'jal se distingue par sa capacité à jongler avec les accents et les cultures, ce qui lui permet de créer des personnages attachants et hilarants. Il a commencé sa carrière sur les scènes de café-théâtre avant de se faire remarquer par le grand public grâce à ses vidéos sur internet et ses participations à des émissions de télévision comme le Jamel Comedy Club. Son sketch Le Portugais est particulièrement célèbre et a contribué à sa notoriété.

Pour sa part, en plus de sa carrière d'humoriste, Elie Semoun a joué dans de nombreux films et séries télévisées. Parmi ses rôles les plus notables, il y a ceux dans Les Trois Frères, Ducobu et Astérix aux Jeux Olympiques. Il est également auteur de plusieurs albums de chansons, et a réalisé des films dont Ducobu 3 et Ducobu président ! Elie Semoun est reconnu pour son talent polyvalent et sa longévité dans le monde du spectacle. Son humour, souvent basé sur l'observation des comportements humains et des situations quotidiennes, continue de séduire un large public en France et à l'étranger. Deux humoristes de grande envergure, qui seront sur la scène mauricienne prochainement.

Contactés, les organisateurs de Titanium Events ont exprimé leur enthousiasme et ont expliqué qu'ils avaient réussi à signer ces deux artistes en fonction de leur disponibilité. Le lancement des billets, qui a débuté hier, connaît déjà du succès, plusieurs personnes ayant déjà réservé leurs places pour assister aux deux spectacles. Selon les organisateurs, cet événement est à ne pas manquer. «Avec tout ce qui se passe dans le pays, rien ne vaut un bon rire», soulignent les organisateurs. Elie Semoun est particulièrement sous les feux des projecteurs actuellement grâce à son dernier film, Ducobu passe au vert, qui fait un carton dans les salles

Titanium Events, passionné par l'organisation de spectacles de qualité, assure que le weekend du 6 au 7 juillet promet d'être mémorable. Les Mauriciens sont invités à se joindre à cette célébration de l'humour pour oublier les tracas du quotidien et profiter de moments de rire et de détente. Interrogés sur le retour de D'jal à Maurice après le succès de son dernier spectacle et le buzz occasionné par ses blagues, les organisateurs précisent que ce dernier est un grand amoureux de l'île. «D'jal a pour habitude de faire des blagues sur les pays où il se rend, sur le métro, sur la police. Il s'intéresse au mode de vie et se renseigne auprès de ses fans. Il faut souligner que ce dernier aime beaucoup Maurice et aimerait venir passer des vacances avec sa mère ici», confient les organisateurs. Le meilleur ami de D'jal est un Mauricien de la diaspora

Les billets sont disponibles sur Ticketclub. Pour le spectacle de D'jal, prévu le samedi 6 juillet à 20 heures, les billets se vendent comme suit : VVIP Rs 1 200 (avec parking réservé), VIP Rs 1 000, Gold Rs 800, Silver Rs 600 et Bronze Rs 400 tandis que pour le spectacle d'Elie Semoun, prévu le dimanche 7 juillet à 16 h 30, les billets sont en vente comme suit : VVIP Rs 1 500 (avec parking réservé), VIP Rs 1 200, Gold Rs 1000, Silver Rs 700 et Bronze Rs 500. Il est conseillé aux fans de réserver leurs billets plus tôt pour profiter de l'offre Early bird. Les organisateurs n'écartent pas la possibilité de mettre deux Mauriciens en première partie des deux géants français.