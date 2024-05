Ile Maurice: Emtel innove avec une distribution de dividendes osée

Emtel veut que celui qui investit dans ses actions puisse en voir la couleur à la fin de chaque exercice financier. Pour marquer leur cotation à la Stock Exchange of Mauritius (SEM) le mercredi 29 mai, date anniversaire de sa propre création en 1989, le prestataire de services de télécommunications répond à la question de tout investisseur et garantit que la transparence sera au centre de sa politique de dividende.

Le prospectus affiche à la page 115 la politique de distribution de dividende d'Emtel, qui sera révisée tous les trois ans. Tout le surplus reviendra aux actionnaires lorsque le conseil d'administration l'estime justifié après avoir analysé tous les facteurs internes et externes et le montant de dividende sera un minimum de 75 % de ses bénéfices annuels nets après ses obligations fiscales et sera payé en juin et en décembre dans le cadre d'un modèle de développement durable. La compagnie s'engage à développer ses capacités financières pour maintenir le niveau des dividendes et les augmenter de manière stable et croissante.

Qu'en est-il de l'avenir ?

Emtel anticipe de distribuer des dividendes d'un montant de Rs 700 millions en 2025 et Rs 800 millions en 2026. Pour les trois dernières années, ils ont été de Rs 516,1 millions, Rs 531,8 millions et Rs 546,1 millions. Le montant par action sera de Rs 1,54, Rs 1,54 et Rs 1,76 au 31 décembre de 2024, 2025 et 2026. L'action pendant toute la durée de l'offre publique initiale est de Rs 23 et le minimum pour tirer profit de cette offre publique est de 1 000 actions ; au-delà de cette limite, la vente se fera par multiple de 100 actions. Leur émission résulte de l'acceptation de Currimjee Jeewanjee Co Ltd et Indian Continent Investment Ltd, les deux principaux actionnaires d'Emtel, de céder une partie de leurs actions dans cette société, soit 25 % des actions d'Emtel, un ensemble combiné de 113 850 000 actions ordinaires.

Pour matérialiser un projet d'achats des nouvelles actions, les courtiers d'investissement agréés sont : MCB Stockbrokers Ltd (207 6868) ; AXYS Stockbroking Ltd (405 4000) ; Capital Market Brokers Ltd (4020280) ; DMH Stockbroking Ltd (2123535) ; LCF Securities Ltd (4069626) ; SBM Capital Markets Ltd (2021437/2021438/2021551) ; et Swan Securities Ltd ( 2087010). La vente des nouvelles actions lancée le mercredi 29 mai se termine le vendredi 21 juin. Les échanges d'actions d'Emtel se feront à la SEM en Bourse, le vendredi 5 juillet.

Krishnaduth (Kresh) Goomany, Chief Executive Officer du groupe, résume le projet en ces mots : «Il est inconcevable qu'Emtel puisse adopter une posture où le public investisseur constate qu'en dépit d'une importante circulation d'argent , au final , cela n'est pas reflété dans le retour sur l'investissement.»

«En prenant cette décision d'offrir 25 % de ses actions ordinaires au public, dira Bashir Currimjee, président du conseil d'administration d'Emtel, lors du lancement du prospectus, Emtel lance un appel solennel à l'investisseur mauricien de même qu'aux investisseurs internationaux à être partie prenante de l'orientation qui a fait sa croissance et son succès. Une telle décision permettra aux Mauriciens de développer le sentiment qu'Emtel leur appartient, un facteur déterminant pour être fiers des réalisations de cette société.»