Congo-Kinshasa: Le CPLD réfléchit aux mécanismes pour le retour de la paix dans la région des Grands lacs africains

Le Caucus des professeurs Lega pour la paix et le développement (CPLD) organise, depuis le jeudi 30 mai à Kinshasa, un symposium scientifique sur la paix, la sécurité et les droits de l'homme dans la région des Grands lacs africains. Cette rencontre qui s'étale sur deux jours réunit plus de 120 experts issus de diverses corporations nationales et internationales pour réfléchir et échanger sur la problématique des conflits dans la région des Grands Lacs africains et proposer des solutions pour le retour d'une paix durable, en vue du développement intégral de cette région.

Le professeur Pax André Marie Kito Masimango, modérateur du CPLD, a déploré la léthargie des gouvernements et de la communauté internationale dans leurs efforts pour mettre fin aux conflits multiformes qui compromettent la paix et la sécurité dans la région. Il a rappelé que la région des Grands Lacs africains connaît, depuis plus de trois décennies, une vague de conflits armés aux conséquences inimaginables en termes de violations des droits humains et du droit international humanitaire. Ces conflits opposent plusieurs acteurs, y compris les forces armées régulières, les groupes terroristes et les groupes armés d'autodéfense populaires, entraînant des conséquences extrêmement inhumaines.

«Cette situation ne devrait pas laisser indifférents, toutes personnes éprises de la promotion de la paix et des valeurs républicaines. C'est dans ce contexte que le caucus des professeurs Lega pour la paix et le développement s'est mobilisé pour organiser ce forum » a-t-il expliqué.

De son côté, le coordonnateur du Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (PDDRCS), le professeur Jean Bosco Bahala, a mis en lumière les efforts fournis à ce jour pour le retour de la paix dans la région des Grands lacs africains. Il a également évoqué les défis majeurs auxquels ils font face.

L'objectif principal de ce symposium est de mener des réflexions scientifiques approfondies pour mieux cerner les solutions adéquates permettant la pacification de la région des Grands lacs africains.