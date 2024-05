Tunisie: Le chef de l'Etat s'entretient à Pékin avec le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, s'est entretenu, vendredi, à Pékin, avec le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji.

À cette occasion, le chef de l'Etat a fait part de la volonté "constante et sincère" de la Tunisie de hisser au plus haut niveau ses relations avec la Chine, en se basant sur les valeurs et les principes que partagent les deux pays amis, indique un communiqué de la présidence de la République.

Pour le chef de l'Etat, l'objectif est que cette visite "historique" constitue un tremplin vers une nouvelle étape de coopération entre les deux pays, ouvrant la voie à un avenir meilleur pour les peuples tunisien et chinois.

Le président Saïed a souligné que la Tunisie et la Chine disposent de véritables et prometteuses opportunités de coopération dans plusieurs domaines, non seulement économique, commercial et d'investissement, mais aussi dans les domaines de la santé, des échanges universitaires, de la recherche scientifique, de l'infrastructure et de l'économie verte.

Il a, dans ce sens, fait noter que la Tunisie est disposée à proposer une série de projets prioritaires pour examiner les moyens permettant de les mettre en oeuvre dans les plus brefs délais.

Par ailleurs, le président de la République a affirmé que la Tunisie soutient "l'unité de la Chine" et l'exercice entier de sa souveraineté pour défendre ses intérêts fondamentaux.

Dans ce contexte, il a réitéré que la Tunisie rejette toute ingérence étrangère dans ses affaires intérieures et dans ses décisions nationales indépendantes issues de la volonté du peuple tunisien.

L'entretien a été l'occasion, pour le chef de l'Etat, de rappeler la position constante de la Tunisie en faveur du droit palestinien et son soutien indéfectible au peuple palestinien frère dans sa lutte "héroïque" contre les crimes de génocide dans lesquels il se débat quotidiennement.

Il a ajouté que la Tunisie soutient les revendications légitimes des Palestiniens, dont l'établissement d'un État souverain indépendant sur tous les territoires palestinien avec pour capitale al-Qods.

De son côté, Zhao Leji a estimé que cette visite permettra d'ouvrir de nouvelles perspectives pour renforcer les relations sino-tunisiennes à tous les niveaux.

Il a déclaré "qu'étant fière de ses relations d'amitié avec la Tunisie, la Chine oeuvre à renforcer ces relations aussi bien dans le cadre bilatéral ou dans celui des plateformes de coopération régionale, dont le Forum de coopération sino-arabe et le Forum de coopération sino-africain.

Le responsable chinois a exprimé sa gratitude pour les positions de la Tunisie à l'égard de plusieurs affaires intérieures chinoises, soulignant que son pays soutient les dirigeants tunisiens dans leurs choix nationaux indépendants ainsi que dans son rejet de toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures tunisiennes.

Le président de la République Kaïs Saïed effectue depuis le 28 mai courant, une visite d'Etat en Chine, à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping.

Dans le cadre de cette visite, Saïed a pris part à la séance d'ouverture de la 10e réunion ministérielle du Forum de coopération sino-arabe.