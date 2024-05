Afrique de l'Ouest: Activités portuaires et manutention - Un operateur portuaire annonce l'acquisition de la plus grande grue de l'Afrique de l'Ouest

AGL Côte d’Ivoire a réceptionné en mars 2024, sur ses installations, à Abidjan, une grue d’une capacité de 400 tonnes et de 130 mètres de haut, la plus importante grue de levage d’Afrique de l’Ouest. Cet investissement d’une valeur de 2 millions d’euros, soit environ 1,3 milliard de Fcfa est destiné à accroitre les capacités opérationnelles de cette entreprise à travers le renforcement de la flotte de sa direction des transports spéciaux et de levage. Annonce une source officielle portuaire à Abidjan.

Cette grue à haubans équipée d’une flèche télescopique allant jusqu’à 60 mètres, permettra à l’entreprise de répondre efficacement à la forte de demande de grues de grandes capacité nécessaires à la réalisation de projets d’envergures dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures, des Btp, de la manutention portuaire, des mines. Cette grue mobile offrira également la possibilité à ses équipes opérationnelles de satisfaire les demandes venant des pays de la sous-région. Embarqué depuis le port d’Anvers en Belgique, cet équipement a d’abord été réceptionné au Terminal roulier d’Abidjan (TERRA), dont les équipes ont assuré les opérations de manutention, avant sa livraison sur le site de direction des transports spéciaux et de levage à Vridi, dans la commune de Treichville.

%

Grâce à ce nouvel engin de manutention, cet opérateur multimodal dispose d’un équipement stratégique, lui permettant de contribuer de façon active, auprès du gouvernement ivoirien et des opérateurs économiques, au développement économique et social de la Côte d’Ivoire et de la sous-région ouest-africaine. « Nous sommes heureux d’acquérir cette grue de 400 tonnes qui vient nous offrir les moyens matériels permettant de répondre efficacement à la demande locale en forte croissance en matière de levage. La grande capacité de cette grue routière est une aubaine, notamment pour nos partenaires pétroliers dont nous pourront désormais gérer la manipulation des « têtes de puits et risers » sur yard en appui à l’exploitation pétrolière offshore. Cet investissement donnera aussi un rayonnement plus important à l’expertise des équipes levage d’AGL Côte d’Ivoire en matière de grue dans toute la sous-région. », a déclaré, Joël Hounsinou, le Directeur général