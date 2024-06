Sénégal: Anacim - Dr Diaga Basse ambitionne d'asseoir une autorité de l'aviation civile forte

Dakar — Le nouveau directeur général de l'Agence de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM), Dr Diaga Basse, a exprimé vendredi son ambition d"'asseoir une autorité de l'aviation civile forte" et assumant "pleinement sa mission régalienne de régulation et de supervision dans le domaine de l'aviation et de l'exploitation de la météorologie".

"Ensemble, nous devons asseoir une autorité de l'aviation civile forte qui assume pleinement sa mission régalienne de régulation et de supervision dans le domaine de l'aviation civile et de l'exploitation de la météorologie à travers toutes ses composantes transversales", a-t-il lancé au personnel de l'ANACIM lors de sa prise de fonction.

"Nous devons particulièrement veiller à la conformité de l'industrie aéronautique, aux exigences fixées par les normes internationales en la matière et fournir des prestations de service de qualité, de haut niveau dans l'exploitation de la météorologie selon les standards internationaux en utilisant les moyens technologiques innovants", a-t-il ajouté.

Il estime que l'ANACIM doit également "assumer pleinement" un rôle d'acteur majeur "dans l'ambitieux projet de faire du Sénégal, le premier hub aérien et touristique de l'Afrique de l'Ouest afin de soutenir le développement durable du transport aérien et de la météorologie dans notre pays".

Il a rappelé que le capital humain demeure le facteur clé de succès de toute entreprise. "C'est pourquoi, a-t-il expliqué, dans mon management, je compte placer l'homme à travers ses compétences et son engagement au coeur du système de gestion en m'appuyant pleinement sur l'expertise, le professionnalisme et la mobilisation sans faille de nos équipes techniques et administratives".

Pour lui, hisser l'ANACIM à "un rang élevé parmi les institutions les plus performantes et respectées de notre continent" devra être le " credo" des agents.

Il a invité le personnel de l'agence à relever les défis de performance et de qualité de service assignés par les hautes autorités pour l'atteinte des objectifs stratégiques et opérationnels du secteur dans un climat de concorde sociale et d'épanouissement au travail pour tous.

"Ensemble, continuons à faire briller dans le ciel aéronautique l'aviation civile et la météorologie du Sénégal !", a-t-il exhorté.

Dr Diaga Basse remplace Sidy Guèye, qui a passé trois ans à la tête de l'ANACIM.