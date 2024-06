Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 1er Juin 2024

Cote d’Ivoire : Obsèques de l’ancien président Henri Konan Bédié - L’ultime voyage aujourd’hui

Il a vécu 89 ans. Henri Aimé Konan Bédié a marqué son temps. Il a été ambassadeur, ministre, député, président de l’Assemblée nationale, Président de la République de Côte d’Ivoire et ancien président du plus vieux parti politique ivoirien, le Pdci-Rda pendant trois décennies. Décédé le 1er août 2023, Henri Aimé Konan Bédié sera porté en terre ce samedi 1er juin 2024 dans son village natal de Pépressou, dans le département de Daoukro. Le Sphinx va effectuer l’ultime voyage pour retrouver les siens. Il va reposer désormais dans le caveau familial. Comme disait, Ahmadou Korouma, Henri Konan Bédié « abana » signifie « il a fini » ou « il est fini ». Mais le célèbre écrivain a aussi écrit dans son œuvre « En attendant le vote des bêtes sauvages » que : « La mort engloutit l'homme, elle n'engloutit pas son nom et sa réputation Ses parents de Daoukro ont pendant une semaine organisée des funérailles à l’honneur de leur fils digne et emblématique. Celui qui pendant un demi-siècle a marqué leur vie.(Source : fratmat.info)

Niger : Crise Niger/Bénin - Voici ce que propose le président béninois

Alors que le Comité de pilotage du projet pipeline Bénin-Niger s’est réuni à Niamey pour tenter de trouver une entente afin de faire redémarrer le transit du pétrole nigérien à partir de Sèmè-Podji, le président béninois Patrice Talon a fait le point de la rencontre et à indiquer que même si la frontière restait fermée, il y avait un moyen pour reprendre les transports et que cela dépendait désormais des autorités militaires nigériennes.« Je rappelle que les formalités douanières de transit ne sont possibles que si le passage des biens par les frontières est permis. Autrement dit, si les frontières ne sont pas ouvertes pour le passage formel du pétrole, les formalités douanières permettant son transit par le territoire du Bénin ne sont techniquement pas possibles », a indiqué Patrice Talon après une rencontre avec l’ambassadeur chinois à Cotonou.« À minima, pour que ce transit soit possible, il faut que les autorités nigériennes annoncent officiellement que la fermeture de leurs frontières terrestres fait exception au pétrole. Une telle clarification serait susceptible de permettre un traitement juridique différencié du pétrole venant du Niger. À défaut de ce minimum, toute formalité douanière de transit du pétrole reste légalement impossible entre le Bénin et le Niger », a expliqué le chef de l’Etat béninois. (Source : aniamey.com)

Guinée : Coopération- Un haut responsable russe attendu à Conakry

Les autorités de la Transition recevront la semaine prochaine, le ministre des Affaires Étrangères de la Fédération de Russie, Serguei Lavrov. C’est la première fois qu’un responsable russe d’un tel niveau arrive à Conakry pendant ces 20 dernières années. L’émissaire de Vladimir Poutine est attendu à Conakry le lundi 03 juillet 2024 où il sera accueilli par son homologue guinéen, Dr. Morissanda Kouyaté, a-t-on appris de sources diplomatiques. Pour l’heure, nous n’avons pas assez de détails sur le but de cette visite. Toujours est-il qu’elle intervient dans un contexte géopolitique en pleine mutation. Alors que l’influence de la France s’érode en Afrique, d’autres puissances comme la Russie se rapprochent davantage du continent. La Guinée ne fait exception dans cette campagne de séduction. Conakry et Moscou entretiennent des relations diplomatiques vieilles de 65 ans. (Source : africaguinee.com)

Rca : Cérémonie de remise de dons de la Chine - Un élan de solidarité

Le jeudi 30 mai 2024, au Palais de la Renaissance, le couple présidentiel centrafricain, Brigitte et Faustin Archange Touadera, a présidé une cérémonie de remise de dons offerts par la Première Dame de Chine, Peng Liyuan. Les dons, selon cette source sont destinés à diverses initiatives sociales, ont été accueillis avec gratitude et enthousiasme. Des jouets ont été distribués aux jeunes enfants orphelins de Bangui, leur apportant un moment de bonheur. L’Hôpital de l’Amitié a reçu des médicaments et du matériel médical crucial pour ses opérations quotidiennes. La Fondation Cri de Cœur d’une Mère a également bénéficié de vivres, destinés aux personnes qu’elle soutient. Par ailleurs, l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine en Centrafrique, Li Qinfeng, a salué l’excellence des relations entre la Chine et la Centrafrique, célébrant leur 60e année de coopération. Il a également annoncé la prochaine visite du président Faustin Archange Touadera en Chine, visant à renforcer davantage ces relations bilatérales. ( Source : abangui.com)

Gabon : Transition et projets structurants- Paris s’engage à accompagner Libreville

Le jeudi 30 mai, au sortir du Forum économique Gabon-France, le ministre gabonais de l’Économie et des Participations, Mays Mouissi, a rencontré le ministre français de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Rapporte l’Agp. Le ministre gabonais, par ailleurs Président du Conseil d’administration de la Banque des États de l’Afrique centrale (Beac), et président du Comité ministériel de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (Umac), a échangé avec son homologue sur les problématiques liées aux relations économiques bilatérales entre la France et le Gabon, ainsi que sur les problématiques de la sous-région CemacSelon l’Agp Au cours de cet échange, Bruno Le Maire s’est félicité du succès du forum économique Gabon-France qui a permis de mobiliser 739 milliards de Francs Fcfa. Il a surtout réaffirmé la volonté des autorités françaises d’accompagner la Transition en cours au Gabon, et le développement des projets structurants. ( Source : Agp)

Burkina Faso : Examens et concours Session 2024 - Une bonne enveloppe financière pour l’organisation

Le ministre de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales a donné les détails des examens et concours scolaires 2024, lors d’un point de presse, ce vendredi 31 mai 2024, à Ouagadougou.« L’organisation des examens de la session 2024 a démarré cette année avec la phase des inscriptions qui se sont déroulées entre novembre 2023 et mars 2024 », a rappelé d’entrée le ministre de l’éducation nationale, Jacques Sosthène Dingara.« Les examens de la session de 2024 enregistrent un total de 728 264 candidats inscrits dont 402 602 filles et 325 662 garçons », a-t-il informé, avant de déplorer une baisse des effectifs de 25 342 candidats par rapport à l’année prochaine. Concernant le volet financier, le ministre chargé de l’éducation fait savoir que le budget prévisionnel alloué à la mise en œuvre et à la réussite de ces examens est une enveloppe financière de 23 243 154 000 francs CFA. « CEP : 7 708 856 000 francs CFA. ВЕРС, BEP et CAP : 8 304 580 650 francs CFA. Baccalauréat : 7 229 717 350 francs CFA », a-t-il disséqué. ( Source : Burkina 24)

Togo : En crise avec Cotonou - Niamey se tourne vers Lomé

Le Niger renforce ses liens commerciaux avec le Togo. Vendredi, le général Tiani a reçu une délégation ministérielle togolaise de haut rang.Selon le CNSP, cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre le Niger et le Togo. Elle vise notamment à finaliser la signature d'un protocole d'accord de coopération dans les domaines stratégiques du commerce, du transport et du transit. Les échanges ont porté sur les opportunités de renforcement des relations économiques et commerciales entre les deux pays, ainsi que sur les perspectives de coopération dans les secteurs-clés des transports, des infrastructures et de la facilitation du commerce. Les discussions ont également abordé les défis communs auxquels sont confrontés les deux pays, notamment en matière de sécurité, de développement durable et d'intégration régionale.( Source : Afrique sur 7)

Sénégal : Pds - La démission de Woré SARR annoncée

Si l’information est confirmée, ce serait une grosse perte pour le Parti démocratique sénégalais (Pds). Selon certains médias, la député Woré Sarr a claqué la porte de la formation libérale, après son remplacement, à travers une décision administrative, au poste de présidente de la Fédération nationale des femmes du parti par sa collègue députée et responsable départementale de Keur Massar, Fatou Sow. Si l’information est confirmée, ce serait une grosse perte pour le Parti démocratique sénégalais (Pds). Selon certains médias, la député Woré Sarr a claqué la porte de la formation libérale, après son remplacement, à travers une décision administrative, au poste de présidente de la Fédération nationale des femmes du parti par sa collègue députée et responsable départementale de Keur Massar, Fatou Sow. (Source : Walfadjr)