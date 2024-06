Sénégal: Grand théâtre national - Le nouveau DG s'engage à honorer 'les engagements pris devant le peuple'

Dakar — Le nouveau directeur général du grand théâtre national Doudou Ndiaye Rose, Serigne Fall Guèye, a promis, vendredi, d'honorer "les engagements pris devant le peuple".

"Je vous rassure et vous invite à rêver, à voir plus grand, parce que nous honorerons les engagements pris devant le peuple", a-t-il déclaré lors de la cérémonie de passation de service entre lui et le directeur général sortant, Ansoumana Sané.

Serigne Fall Guèye est titulaire d'un master 2 en projet culturel, communication, "supply chain" (chaîne d'approvisionnement logistique) et d'un BTS en commerce international et marketing.

Il a évolué dans les cultures urbaines dans les années 2000 en tant qu'artiste-compositeur et producteur. Il a rejoint le parti au pouvoir en 2016 et en était membre de la commission artistique et culturelle.

Le directeur général sortant du Grand théâtre national, Ansoumana Sané, se targue d'avoir relevé un "défi énorme".

"Quand j'ai pris fonction en 2021, plusieurs endroits de ce théâtre n'étaient pas opérationnels. L'ensemble du site était sous équipé et les recettes très limitées en raison de la crise du Covid-19 et en plus des tensions politiques (...)", a-t-il rappelé.

En dépit du fait que "le pari était énorme", il assure avoir "quand même réussi à le faire". "Nous ne nous en sommes pas limités là, on a rebâti ce patrimoine culturel", a-t-il ajouté.

Il signalé que de nombreuses stratégies ont été concoctées pour "accroître les performances du théâtre".

"Nous avons réfléchi sur pleines de stratégies afin d'accroître les performances du théâtre. Elles vont de l'octroi de moments de répit au site pendant l'année, la redynamisation de nos partenariats, la construction d'un restaurant à l'intégration d'une régie publicitaire et l'aménagement d'un terrain de sport", a-t-il dit.

Assoumana Sané signale aussi le règlement du problème de l'assurance maladie du personnel et le rééquilibrage salarial à travers l'établissement d'une grille.

Autant de résultats obtenus grâce à l'expertise et au concours des efforts de l'administration, du personnel et des artistes.

Il affirme, par ailleurs, avoir grand espoir que son successeur s'en sortira grâce à sa combativité.