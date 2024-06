Afrique de l'Ouest: La CEDEAO et Trademark Africa s'unissent pour renforcer le commerce et la prospérité économique

TradeMark Africa (TMA) et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) ont signé, vendredi, un accord stratégique visant à améliorer la facilitation du commerce et à promouvoir l'intégration économique en Afrique de l'Ouest.

Ce partenariat, officialisé lors de la cérémonie de signature à Nairobi, au Kenya, en marge de l'assemblée générale annuelle du Groupe de la Banque africaine de développement 2024, marque une étape importante pour le renforcement des infrastructures et de la connectivité des corridors commerciaux de la région.

TradeMark Africa apportera son expérience des régions de l'Est, du Sud et de la Corne de l'Afrique pour améliorer les infrastructures, la connectivité des corridors commerciaux, et garantir la conformité des biens échangés aux normes internationales de qualité. Le partenariat se concentrera également sur l'autonomisation des femmes et des jeunes dans le commerce, et sur le développement de stratégies de résilience climatique pour promouvoir des pratiques commerciales plus écologiques et durables.

Omar Alieu Touray, président de la Commission de la Cédéao, a souligné l'importance de ce partenariat stratégique pour la réalisation des objectifs d'intégration économique de la Cédéao. Il a déclaré : « En tirant parti de l'expertise de TMA en matière de logistique commerciale et de renforcement des capacités, nous pouvons relever les défis urgents qui se posent à nos frontières et améliorer l'environnement de transit. Ce partenariat établit un cadre solide pour la prospérité qui bénéficiera à tous les États membres et renforcera le paysage commercial en Afrique de l'Ouest. »

Erastus Mwencha, président du conseil d'administration de TradeMark Africa, a exprimé son enthousiasme pour cette collaboration. Il a affirmé que la signature de cet accord marque une étape importante pour TMA, qui vise à étendre ses efforts de facilitation du commerce à l'Afrique de l'Ouest, en mettant l'accent sur le corridor Abidjan-Lagos et les itinéraires interdépendants.

Dave Beer, PDG de TMA, a ajouté : « Nos efforts conjoints feront une différence tangible dans la vie de millions de personnes en stimulant l'efficacité du commerce et en créant de nouvelles opportunités pour propulser la prospérité économique dans la région et à l'échelle du continent. »

Les objectifs de ce partenariat sont alignés avec ceux de la Cédéao dans les domaines du commerce, du transport et de l'intégration régionale, les deux organisations soutenant que l'intégration est cruciale pour accroître la prospérité. La collaboration entre la Cédéao et TradeMark Africa promet de réduire les barrières commerciales, d'optimiser l'efficacité du commerce grâce aux technologies numériques, et de créer un environnement propice aux opérations commerciales dans la région.

Ce partenariat stratégique est une avancée significative vers la transformation économique et commerciale de l'Afrique de l'Ouest, avec des bénéfices attendus pour les économies de la région et leurs populations.