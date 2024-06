Maroc: Festival 'Esther et Salma' d'Essaouira - Regards croisés sur l'exil comme source d'inspiration artistique

Essaouira — Des professionnels du 7ème art du Maroc et d'ailleurs ont livré, vendredi à Essaouira, des regards croisés sur l'exil comme source d'inspiration artistique et ce, lors d'une table ronde organisée dans le cadre des activités de la première édition du Festival de cinéma "Esther et Salma", qui se poursuit jusqu'au 1er juin.

Cette rencontre d'exploration cinématographique et intellectuelle, rehaussée par la présence du Conseiller de Sa Majesté le Roi et Président fondateur de l'Association Essaouira- Mogador, M. André Azoulay, du président du Conseil communal d'Essaouira, Tarik Ottmani, et d'autres personnalités marocaines et étrangères de divers horizons, a été l'occasion de débattre en profondeur de la relation entre l'exil et la création artistique, tout en mettant en lumière le rôle crucial du cinéma dans la réflexion et la représentation de ces réalités.

Intervenant lors de cette rencontre tenue sous le thème "l'épreuve de l'exil au cinéma à travers le monde", la directrice artistique du festival, Catherine Becker, a souligné la centralité du thème de l'exil dans le cadre de cette édition, soulignant l'importance d'explorer comment les expériences de déplacement influencent et enrichissent la création cinématographique et artistique.

Mme Becker a également mis en avant la diversité des perspectives offertes par les cinéastes et acteurs participants, qui, grâce à leurs parcours variés, apportent des réflexions profondes et nuancées sur les réalités et les défis liés à l'exil, affirmant que le festival vise à créer un espace de dialogue et de compréhension, où l'art devient un moyen puissant de connexion et de partage des expériences humaines.

%

De son côté, l'actrice marocaine Latifa Ahrar a mis en évidence le rôle fondamental du cinéma en tant que vecteur de mémoire et de projection vers l'avenir.

En partageant ses réflexions personnelles, elle a évoqué son propre vécu marqué par des déplacements fréquents, soulignant l'impact de ces expériences sur sa perception du cinéma.

"Le cinéma et la transmission culturelle contribuent à recréer un sentiment d'appartenance et à entretenir notre patrimoine collectif", a-t-elle fait observer, ajoutant qu'elle a trouvé refuge dans la littérature et le théâtre, des domaines qui lui ont permis d'approfondir sa compréhension de la nature humaine.

Pour sa part, Hamid Fardjad, cinéaste d'origine iranienne, a offert un éclairage sur son parcours migratoire vers l'Europe avant de poser ses valises au Maroc, dévoilant ainsi les défis et les opportunités découlant de cette transition majeure dans sa vie.

Doté d'un palmarès comprenant plusieurs réalisations internationales, M. Fardjad a expliqué comment ces expériences d'exil lui ont ouvert de nouvelles perspectives sur les mécanismes économiques et politiques, enrichissant ainsi sa sensibilité artistique et sa compréhension du monde.

Prenant la parole à son tour, la comédienne marocaine Soumaya Akaaboune a mis en exergue l'importance de l'exil et du déplacement dans son développement artistique, partageant des anecdotes poignantes sur les différentes cultures et expériences qui ont enrichi sa perspective et nourri son jeu d'actrice.

Elle a également abordé la manière dont ses racines marocaines continuent d'influencer et de soutenir sa démarche créative, même à l'étranger, exprimant sa conviction que l'art peut transcender les frontières et créer des ponts entre les peuples.

Saena Sadighian-Delacroix, artiste et auteure française d'origine iranienne a, quant à elle, relaté son parcours de redécouverte de ses racines culturelles, en détaillant comment sa période passée à Paris, entourée de personnes issues de diverses origines, a été une source d'inspiration pour sa créativité et ses projets artistiques.

Dans cette optique, elle a mis en exergue la complexité et la richesse de l'expérience d'exil, évoquant les multiples facettes et les dynamiques de la création artistique qui en découlent.

D'autres intervenants se sont ainsi penchés tour à tour sur les diverses dimensions de l'exil et de la création artistique, offrant un panorama riche et varié des expériences et des réflexions de chacun.

Par ailleurs, ils ont exploré les impacts émotionnels et psychologiques de l'exil, les défis liés à l'intégration dans de nouvelles cultures, ainsi que la manière dont ces expériences façonnent et enrichissent leur travail artistique.