Maroc: Le pays trace la voie de la renaissance digitale (Expert)

Marrakech — Le Maroc trace désormais la voie de la renaissance digitale, exploitant sa position géographique stratégique et ses avancées en matière de connectivité et de cybersécurité, a souligné, vendredi à Marrakech, Hassan Azdimousa, enseignant-chercheur à l'Université Ibn Tofail de Kénitra (UIT) et expert en Digital.

"En favorisant l'émergence de nouvelles technologies adaptées aux défis locaux des pays africains et en établissant des partenariats stratégiques, le Maroc peut développer et conduire des projets technologiques à l'échelle du continent", a relevé M. Azdimousa, dans un entretien accordé à la MAP, en marge de la deuxième édition de Gitex Africa 2024.

L'expert en digital, a également mis en avant, le rôle des innovations pilotées par l'intelligence artificielle (IA) dans la transformation digitale des entreprises en Afrique, en fournissant des solutions innovantes et adaptées aux écosystèmes et besoins locaux, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle des entreprises.

Dans ce sens, il a cité les défis à surmonter, tels que l'amélioration de la couverture mobile ainsi que l'investissement dans la formation et le développement des compétences en IA.

En matière de cybersécurité, M. Azdimousa a souligné l'importance de la collaboration entre les entreprises africaines pour partager les informations sur les cyber-menaces et les meilleures pratiques.

%

Il a, à cet effet, recommandé l'implémentation de solutions de sécurité basées sur l'IA et le "machine learning" pour assurer une détection proactive des menaces et une automatisation des réponses, permettant de contenir et neutraliser rapidement les attaques.

S'attardant sur les implications de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 sur le développement numérique du Maroc, l'expert a noté que cet événement entraînera le renforcement et la modernisation des infrastructures numériques, ainsi que le développement des villes intelligentes et des stades connectés pour gérer efficacement les transports, la sécurité et les services publics.

C'est dans ce sens, qu'il a insisté sur la nécessité d'investir dans des technologies de cybersécurité avancées, pour protéger les infrastructures critiques, ainsi que sur le développement d'applications de réalité augmentée et virtuelle pour améliorer l'expérience des fans et promouvoir le tourisme numérique.

GITEX Africa, l'un des événements technologiques les plus influents du continent, offre une plateforme majeure pour discuter de ces tendances et opportunités, rassemblant des experts de divers secteurs pour échanger sur la transformation digitale en Afrique.