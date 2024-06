Ethiopie: La revitalisation des programmes de logement à bas prix lancée par le Premier ministre Abiy inspire d'autres personnes - PMO

Addis Ababa — La revitalisation des programmes de logements bon marché initiée par le Premier ministre Abiy Ahmed a inspiré les secteurs gouvernementaux et non gouvernementaux à entreprendre des projets similaires dans les villes et les régions, transformant ainsi les modes de vie et améliorant le niveau de vie de nombreuses personnes, a révélé le bureau du Premier ministre.

Depuis son entrée en fonction, le Premier ministre Abiy Ahmed a revitalisé les programmes de logement à bas prix dans le secteur de la protection sociale.

Cette initiative audacieuse va au-delà des simples rénovations, en réhabilitant complètement les habitations délabrées et de fortune avec de nouvelles unités de logement abordables, permettant aux plus démunis de vivre dans la dignité, a indiqué le bureau du Premier ministre.

"Il a inspiré les secteurs gouvernementaux et non gouvernementaux à entreprendre des projets similaires dans les villes et les régions, transformant les modes de vie et améliorant le niveau de vie de nombreuses personnes.

Selon le cabinet du Premier ministre, dans le quartier Aware, la transformation rapide du quartier témoigne de la conviction du Premier ministre selon laquelle "les dirigeants doivent commencer à changer dans leur propre quartier".

Bien qu'il n'ait officiellement lancé le programme annuel de rénovation des logements qu'il y a une semaine, avec un nouveau bloc qui devrait bientôt rejoindre le quartier, les rénovations sont déjà bien avancées sur d'autres sites d'Aware, qui ont commencé il y a quelques mois, a ajouté le bureau.