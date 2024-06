Ethiopie: Le Conseil des ministres adopte des décisions sur diverses questions

Addis Ababa — Le Conseil des ministres de l'Éthiopie a discuté et adopté des décisions sur diverses questions lors de sa 33e réunion ordinaire tenue aujourd'hui.

Tout d'abord, le Conseil a discuté d'un projet de loi visant à modifier la proclamation sur les élections, l'enregistrement des partis politiques et le code de conduite électoral de l'Éthiopie.

Le bureau du Premier ministre a déclaré que la proclamation existante ne disposait pas d'un système permettant aux groupes politiques qui opéraient en dehors du mouvement politique légal et pacifique de s'enregistrer en tant que partis politiques légaux lorsqu'ils expriment le désir d'opérer pacifiquement.

Un projet d'amendement à la loi a donc été préparé pour établir un système permettant à ces groupes de se réenregistrer lorsqu'ils expriment le désir d'agir pacifiquement et de contribuer au système démocratique.

Après avoir discuté du projet d'amendement, le Conseil a décidé à l'unanimité de le soumettre à la Chambre des représentants des peuples.

Ensuite, le Conseil a discuté de la proclamation de restitution des biens de la République fédérale démocratique d'Éthiopie.

Le bureau du Premier ministre a déclaré qu'il était nécessaire de préparer un cadre juridique clair et détaillé permettant la saisie, le gel, la confiscation ou l'administration efficaces des biens et de l'argent obtenus par le biais de crimes.

%

Un projet de proclamation a donc été préparé pour consolider les dispositions dispersées en matière de restitution et d'administration des biens dans diverses lois en une seule loi globale afin de créer un système propice à la mise en oeuvre, a ajouté le communiqué.

Après avoir délibéré sur le projet de proclamation, le Conseil a décidé à l'unanimité de le soumettre à la Chambre des représentants du peuple.

Le Conseil a également discuté d'un projet de loi visant à prévenir et à contrôler les crimes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

Le communiqué indique que la légalisation des produits du crime et le financement du terrorisme constituent une menace pour la sécurité et compromettent la stabilité, la transparence, la santé et l'efficacité du système financier. Par conséquent, un projet de proclamation a été préparé pour prévenir et contrôler ce crime.

Le Conseil a décidé à l'unanimité de soumettre le projet à la Chambre des représentants du peuple après en avoir débattu.

Enfin, le Conseil a examiné le projet de loi visant à réglementer le système commercial des produits pétroliers.

Compte tenu de l'importance économique et sociale des produits pétroliers, il est nécessaire de contrôler leur approvisionnement, leur disponibilité, leur distribution, leur prix, leur qualité et leur sécurité, a déclaré le bureau du Premier ministre. Il est également nécessaire d'établir une chaîne d'approvisionnement et un système opérationnel modernes, efficaces, transparents, équitables et accessibles, depuis les importateurs jusqu'aux consommateurs. Un projet de proclamation a donc été préparé.

Après discussion, le Conseil a décidé à l'unanimité de soumettre le projet à la Chambre des représentants du peuple.