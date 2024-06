Ethiopie: Ethiopian lance un vol vers Freetown

Addis Ababa — Ethiopian Airlines, le plus grand opérateur de réseau en Afrique, a lancé un service de passagers trois fois par semaine à destination de Freetown, en Sierra Leone.

Au cours de la cérémonie d'inauguration, le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, a annoncé le vol direct vers Freetown, ajoutant que "nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le vol inaugural".

Ethiopian Airlines relie les Africains entre eux depuis 78 ans, a indiqué le PDG.

M. Mesfin a ajouté que l'ajout de Freetown au réseau du groupe permettra aux habitants de la Sierra Leone de voyager sur le vaste réseau mondial d'Ethiopian Airlines, qui comprend plus de 136 destinations à travers le monde.

"L'ajout de Freetown à notre réseau est un témoignage de notre engagement à servir les peuples d'Afrique", a-t-il déclaré.

De plus, le PDG a ajouté que le début de ce vol renforcera les relations entre les peuples des deux pays, l'Éthiopie et la Sierra Leone.

L'Afrique a l'ambition d'être plus intégrée, de faire plus pour les personnes en relation avec l'Afrique et de faire plus d'affaires pour maximiser les relations commerciales entre les Africains, a-t-il expliqué.

C'est pourquoi Ethiopian Airlines est là pour promouvoir et soutenir cette initiative de l'Union africaine et l'ambition des dirigeants du continent, a-t-il ajouté.

L'ambassadeur de Sierra Leone en Éthiopie, Harold Saffa, a déclaré que cette nouvelle liaison aérienne devrait être un catalyseur de la croissance économique.

"Cette occasion ne symbolise pas seulement le lancement d'une nouvelle liaison aérienne ; elle témoigne également de l'esprit durable de coopération, de partenariat et de progrès entre nos deux pays", a-t-il ajouté.

En outre, l'ambassadeur a déclaré que ce vol facilitera la circulation des biens et des personnes et la rendra plus efficace, stimulant ainsi les échanges et le commerce entre l'Éthiopie et la Sierra Leone.

Ce vol inaugural souligne également les relations bilatérales solides et croissantes entre l'Éthiopie et la Sierra Leone.

"Nos gouvernements partagent depuis longtemps un engagement à promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité en Afrique. L'événement d'aujourd'hui réaffirme cet engagement et ouvre la voie à une coopération encore plus profonde dans les années à venir".

L'ambassadeur Saffa a félicité Ethiopian Airlines, qui a un riche héritage de plus de sept décennies et qui a toujours été à l'avant-garde pour relier l'Afrique au monde et favoriser l'unité et le développement de notre continent.