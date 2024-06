Ethiopie: Le projet de plan d'énergie solaire de 25 villes rurales atteint 61 pour cent

Addis Ababa — Le rendement du projet de centrale solaire de 25 villes rurales, construit par la compagnie d'électricité éthiopienne, a atteint 61 %.

La compagnie d'électricité éthiopienne a lancé un projet de mini-réseau solaire dans le but de fournir un accès à l'électricité à 25 villes rurales.

Le projet est en cours de réalisation par trois entrepreneurs dans six lots différents dans des kebeles ruraux sélectionnés dans 7 régions.

Le projet comprend l'installation de 68,7 km de lignes à moyenne tension et de 233,3 km de lignes à basse tension qui peuvent générer un total de 8 MW d'énergie électrique.

Le projet devrait créer plusieurs opportunités d'emploi en plus de fournir un accès à l'énergie électrique à plus de 145 000 nouveaux clients et de créer une plateforme pour le transfert de connaissances lors de sa mise en oeuvre.

Sa construction a été réalisée par deux entreprises chinoises et une entreprise coréenne pour un coût total de plus de 20 millions USD, couvert par la Banque africaine de développement et le gouvernement éthiopien.

La compagnie d'électricité éthiopienne s'efforce de fournir à la société un accès à l'électricité de 65 % à partir de sources principales et de 35 % à partir de sources optionnelles d'ici à 2030, a indiqué la compagnie d'électricité éthiopienne.