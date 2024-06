Afrique: L'ambassade d'Algérie au Liban organise une journée d'information sur la promotion de l'investissement au pays

BEYROUTH — La journée d'information organisée par l'ambassade d'Algérie au Liban sur la promotion de l'investissement en Algérie, à la lumière de la nouvelle loi sur l'investissement s'est caractérisée par un débat riche et fructueux.

L'ambassadeur d'Algérie au Liban, Rachid Belbaki a inauguré la journée d'information, sous le slogan "investissons ensemble...produisons ensemble...exportons ensemble" en présence du président des instance économiques libanaises, l'ex-ministre Mohammad Choukair, du ministre libanais de l'Industrie, George Bochkikiane, du ministre libanais de l'Agriculture Abbas AL Hajj Hassan, et du président du Conseil d'affaires algéro-libanais, Wissam Aris, également président de l'Association des Libanais diplômés des universités et instituts algériens, ainsi que de représentants de différentes instances économiques au Liban, dont des opérateurs économiques et des hommes d'affaires.

La manifestation a connu la participation d'une délégation représentant les différentes institutions et organismes algériens concernés par l'investissement, en plus de représentants d'organisations patronales algériennes, outre la présence des médias et des journalistes venus couvrir cet évènement économique important.