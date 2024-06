Congo-Kinshasa: Accor ouvre son deuxième hôtel Novotel Lubumbashi pour accueillir les clients

Après Kinshasa, le groupe Accor annonce l'ouverture de deuxième établissement en République démocratique du Congo, le Novotel Lubumbashi. NOVOTEL Lubumbashi ouvre ses portes pour accueillir ses clients dans le centre commercial et industriel du Congo.

L'hôtel dispose de 120 chambres spacieuses, dont des chambres standard, des chambres exécutives et des suites, toutes dotées d'équipements modernes. Il offre la restauration, le bar et une piscine sur le toit et un éventail d'options de logement modernes dans la seconde ville la plus importante de la République démocratique du Congo, Lubumbashi.

Bati au coeur du quartier résidentiel du Golf, l'une des zones à la croissance la plus rapide de Lubumbashi, l'hôtel offre des vues spectaculaires sur le lac Kipopo.

Novotel qui compte plus de 540 établissements dans plus de 65 pays, fait partie du groupe Accor, l'un des leaders mondiaux de l'hôtellerie. Le groupe Accor, lui, compte plus de 5 600 établissements dans plus de 110 pays à travers la planète.