Congo-Kinshasa: Inondations à Kindu - La Caritas aménage des puits d'eau pour les sinistrés

Les habitants du quartier Mbandaka dans la commune de Mikelenge de Kindu (Maniema) ont réceptionné jeudi 30 mai un puits foré par la Caritas Développement Kindu. Il s'agit d'un troisième ouvrage construit au profit des sinistrés de la récente inondation qui a créé d'énormes dégâts matériels dans ce quartier.

Les travaux de ces puits d'eau potable ont été réalisés par Caritas Développement Kindu dans le cadre du projet d'anticipation et de réponse d'urgence à la crise d'inondation fluviale. Ils ont été concrétisés avec la participation de toute la communauté de Lukunda.

Une femme parmi les bénéficiaires remercie ce geste de cette structure catholique :

« A Mbandaka, on souffrait vraiment pour avoir de l'eau à boire. Mais nous remercions Caritas. Après les inondations de cette année, on nous a offert un puits d'eau. On puisait de l'eau au fleuve et traversait les rails pour chercher l'eau de la REGIDESO. Nous sommes dans la joie nous avons de l'eau à boire ! ».

Pour le président du conseil d'administration de Caritas Kindu, Monseigneur François Abeli, cet ouvrage constitue une réponse à la demande de la population de ce coin. Il appelle à une utilisation efficiente de l'ouvrage :

« Pour réaliser ces ouvrages, la Caritas Développement Kindu a effectué une dépense de 30 000 dollars américains, en raison de 10 000 dollars américains par puits. Un comité sera mis en place pour assurer non seulement l'entretien mais aussi et surtout la pérennité de l'ouvrage. Ce forage est un bien commun et doit être protégé par tous. Il n'est pas seulement à l'avantage des sinistrés ».

Les habitants de Lumbulumbu, qui ont connu aussi les mêmes problèmes d'inondation, plaident pour la construction d'un puits dans leur quartier.