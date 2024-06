Afrique Centrale: 'One Forest Youth Initiative - Gardiens des Forêts d'Afrique Centrale'

Le One Forest Youth Initiative (OFYI) joue un rôle essentiel dans la préservation des forêts et la lutte contre le changement climatique en Afrique Centrale. En tant qu'organisation de jeunesse leader, elle s'engage activement pour la gestion durable des forêts tropicales à travers plusieurs initiatives telles que le reboisement, la sensibilisation et le plaidoyer pour la protection des écosystèmes forestiers.

Depuis ce vendredi 31 mai 2024, une forte délégation de l'OFYI prend part au Forum de ma Jeunesse du PFBC à l'Hôtel Pullman de Kinshasa, en République Démocratique du Congo (RDC).

Ce rassemblement réunit plus de 150 jeunes leaders de toute la région du Bassin du Congo et des jeunes venus d'Europe afin de discuter des enjeux de protection des forêts et du développement durable.

Expertise et Expériences réussies, avec une dizaine de participants venus des 6 pays de la région du bassin du Congo, l'OFYI apporte son expertise en agroforesterie, reboisement et conservation forestière. Ses initiatives précédentes, telles que l'organisation du One Forest Youth Forum au Gabon en 2023 et la mobilisation d'un million d'euros pour le programme V-Forests, témoignent de son engagement envers la protection de l'environnement.

Lors de cet événement, l'OFYI présentera deux projets phares, échangera sur les meilleures pratiques et collaborera avec d'autres jeunes leaders pour élaborer des stratégies innovantes. L'objectif principal est de créer un réseau solide de jeunes engagés pour la protection des forêts d'Afrique Centrale et de promouvoir des actions concrètes en faveur du développement durable.

Pour le Secrétaire Permanent du One Forest Youth Initiative (OFYI), Monsieur Fabrice Ntchango, "La jeunesse du Bassin du Congo représente près de 70% de notre région. Il paraît crucial pour nous de tirer parti de l'énorme potentiel inexploité des jeunes du Bassin du Congo comme acteur de premier plan pour la gestion durable des forêts. Il faut impérativement soutenir l'engagement des jeunes afin que leur voix soit entendue, leur proposition pertinente retenue, et leurs associés aux différents processus de prise de décision et à tous les niveaux."

Le 3 juin, l'OFYI lancera le programme international "One Forest One Youth" par une activité de plantation à l'Hôtel Pullman. Ce programme vise, sur 3 ans, à planter 3000 arbres et à reboiser près de 30 hectares de terres déboisées dans les espaces publics, les lycées, les collèges et les quartiers sous-intégrés. Cette initiative marquera l'empreinte ferme de l'OFYI en tant que leader de la protection des écosystèmes forestiers dans le monde.