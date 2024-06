Gabon: Fabrice Augan Ntchango - Un Gabonais engagé en faveur de l'entreprenariat social

Lancé par Fabrice Augan Ntchango, Akewa est un accélérateur de startups dont la mission est de promouvoir l'innovation sociale.

Issu d'une famille d'entrepreneurs sociaux, le Gabonais Fabrice Augan Ntchango a toujours aspiré à marcher dans les pas de ses proches dans l'espoir d'apporter sa pierre à l'édifice de l'entreprenariat dans son pays. Fabrice est parvenu à transformer son rêve en réalité puisqu'il est aujourd'hui le promoteur d'Akewa, l'un des premiers accélérateurs d'entreprises engagés dans la promotion de l'entreprenariat social au Gabon.

Basé à Libreville, Akewa a pour objectif de développer un entreprenariat innovant et durable et d'aider les jeunes pousses à devenir des entreprises économiquement viables, à forte valeur ajoutée et capables de contribuer au développement socio-économique du Gabon. L'accélérateur offre un programme d'incubation destiné aux entreprises qui évoluent principalement dans les secteurs de l'environnement, des technologies de l'information et la communication, des industries culturelles, des énergies renouvelables et de l'agro-business.

« Akewa Accélérateur propose des services d'accompagnement allant de l'idéation et de l'incubation jusqu'à l'accélération de croissance des startups et autres organisations », indique Fabrice dans un entretien accordé à la dpa. « À côté de cela, notre hub offre des conseils sur-mesure, de l'open innovation, des services de levée de fonds d'amorçage et des formations aux jeunes entrepreneurs et aux startups » ajoute cet économiste de formation.

Selon lui, Akewa dont la création remonte à l'année 2013, intervient pour répondre aux besoins de professionnalisation et de structuration des jeunes gabonais et africains désireux de se lancer dans l'entrepreneuriat durable. « Nous avons constaté que l'écosystème entrepreneurial africain manquait rudement d'incubateurs et de structures d'accompagnement spécialisées dans la climtech et l'innovation sociale », explique Fabrice. Accompagnant chaque année plus d'une cinquantaine de startups, et plus de 250 entrepreneurs sociaux, Akewa est considéré aujourd'hui, selon son promoteur, comme l'un des acteurs majeurs de l'entrepreneuriat en Afrique.

Plusieurs fois primé au niveau international, l'incubateur collabore avec des organisations nationales et internationales comme One Forest Youth Initiative et l'Organisation Internationale de la Francophonie. D'après Fabrice, les efforts se concentrent actuellement sur le développement de programmes plus importants avec la Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque Mondiale, les agences de coopération internationales, ainsi que les entreprises privées engagées en matière de responsabilité sociétale.

« Akewa est en train de poursuivre sa mutation et sa croissance mais il existe encore plusieurs défis à relever. Cependant, nous croyons fermement à notre détermination et à la pertinence de notre projet en faveur de notre continent car il s'inscrit dans le droit fil des objectifs de développement durable et l'agenda 2063 de l'Union Africaine », déclare-t-il. À terme, le Gabonais ambitionne de créer un centre d'innovation sociale et solidaire qui permettra de former des jeunes professionnels.