Congo-Brazzaville: Formation professionnelle - Les étudiants et diplômés de l'ESGAE incités au monde du travail

Etudiants et diplômés de l'Ecole supérieure de gestion et d'administration des entreprises (ESGAE) ont bénéficié, du 30 au 31 mai à Brazzaville, des connaissances sur le monde du travail, lors des journées de l'entreprise et de l'employabilité organisées par cet établissement sur le thème « L'employabilité des étudiants au coeur des relations entre l'école et l'entreprise ».

La première édition des journées de l'entreprise et de l'employabilité (JEE) a été organisée par l'ESGAE avec l'appui des partenaires. Elle a connu la participation de plus de 500 personnes et diverses entreprises publiques et privées. L'objectif a été de faire un pont entre la vie estudiantine et professionnelle. Ces journées permettront, en effet, de favoriser le lien avec le monde de l'entreprise et professionnel afin de permettre à l'école de renforcer ses liens en créant des partenariats.

Les travaux ont été ouverts par la ministre des Petites et moyennes entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, marraine de l'événement, en présence des administrateurs maires et autres responsables de l'éducation.

Pendant ces journées, les enseignements ont été repartis en sessions et ateliers avec différents thèmes, notamment sur l'écosystème entrepreneurial et comment construire un projet professionnel et un projet d'étude.

%

Les communications données à cette occasion ont contribué à l'atteinte des objectifs pour l'employabilité des jeunes à avoir la capacité d'acquérir des compétences pour un emploi.

Pour le président d'organisation de ces journées, le Dr Levy Makany, celles-ci s'inscrivaient dans le cadre de la mise en oeuvre du plan stratégique de l'école en adéquation avec le système licence-master doctorat. Plus de 350 stages ont été rendus disponibles pour les étudiants et trente-deux entreprises se sont engagées à présenter leurs services et à les accueillir. Toutefois, trente étudiants seront pris en stage dans les différents servicses du ministère des Affaires foncières.

Le directeur général de l'ESGAE, Roger Armand Makany, a circonscrit les journées de l'entreprise et de l'employabilité comme une rencontre entre l'entreprise et l'école, d'une part, et une démarche d'une entreprise vers l'école, d'autre part.

« L'employabilité correspond à la capacité d'un individu à conserver et à développer son emploi. L'ESGAE est disponible d'aider les entreprises dans la formation mais ici, il s'agit de l'employabilité des jeunes qui renvoie aux possibilitéx des diplômés à trouver un emploi décent et de le cadrer », a indiqué Roger Armand Makany.

Pour sa part, la ministre des Petites et moyennes entreprises et de l'Artisanat a souligné dans son allocution la place de l'ESGAE dans l'enseignement supérieur au Congo. Selon elle, l'expérience de cet établissement montre la capacité des Congolais à gérer des entreprises. Elle a assuré que l'employabilité des étudiants et des diplômés est une préoccupation constante pour tous les décideurs et acteurs dans le domaine qui ont besoin d'un cadre compétent et opérationnel mais aussi pour la formation d'exécution pérenne.

« La clé de la réussite, c'est de maintenir un cadre de dialogue et d'échange permanent entre les trois piliers : le pouvoir public, l'acteur en charge de la formation et les cadres », a déclaré Jacqueline Lydia Mikolo.

Assurant les étudiants de l'accompagnement de son ministère à travers ses agences, la ministre a annoncé que les journées de l'entreprise et de l'employabilité sont encouragées par le gouvernement qui a pour mission de favoriser la création de 90 000 emplois pour lesquels le ministère des Petites et moyennes entreprises et de l'Artisanat est aussi concerné.

Notons que l'événement a été marqué par la signature d' un accord entre le ministère et l'ESGAE ainsi que la remise des certificats de participation aux entreprises publiques et privées.