Ile Maurice: L'amour de la lecture et de l'écriture déjà très ancré en elle

interview

Esa Aubdoollah, 11 ans, travaille actuellement sur son deuxième livre, qui devrait bientôt voir le jour. Elle et sa maman, Yuna, te parlent de son amour pour la lecture et l'écriture. Allons à sa rencontre.

Qui est Esa Aubdoollah ?

Esa Aubdoollah est âgée de 11 ans. Elle fréquente l'école Dukesbridge, à Trianon, et est en Grade 6. Elle parle anglais. Elle se présente comme une enfant au caractère plutôt tranquille, qui préfère n'avoir que quelques amies sincères plutôt que de fréquenter des tas de personnes.

Qu'est-ce qui t'a motivée à écrire un livre ?

À cinq ans, je lisais déjà plusieurs livres. J'aimais beaucoup cela. C'est en lisant que j'ai eu envie d'écrire mon propre livre et de mettre en avant mes idées. Je me suis donc mise à l'écriture et mon premier livre s'intitule Funny Furry Balls. Je l'ai terminé en 2021. Je l'ai écrit lorsque j'avais sept ans mais il a été publié un an plus tard à cause du Covid-19. Funny Furry Balls raconte l'histoire d'une fille, qui découvre de drôles de créatures vivant dans des caves montagneuses.

Comment ce premier livre a-t-il été reçu ?

Mon premier livre a été très bien accueilli par toute ma famille. Ils l'ont tous beaucoup aimé. Plusieurs autres personnes ont également voulu l'acheter.

%

Qu'est-ce que l'écriture de ce livre t'a apporté ?

Je ne l'ai pas écrit pour de l'argent ou tout autre avantage. Je voulais simplement m'exprimer et mettre mes idées en avant, tout en espérant que cela puisse influencer d'autres enfants et qu'eux aussi se mettent à l'écriture.

À quand un deuxième livre ?

Je travaille actuellement sur mon deuxième livre. Il devrait être publié dans quelques mois. Depuis Funny Furry Balls, mon style a changé. Il a gagné en maturité. Pour ce deuxième livre, j'explore davantage le côté obscur et j'aime beaucoup cela. L'histoire est à propos d'un mystère qu'il faudra résoudre.

Quelle est ta relation avec la lecture ?

J'ai toujours aimé lire et je continue à aimer la lecture. Je lis tous les jours car cela me fait découvrir d'autres univers et me fait également travailler mon imagination. À mon avis, lire un livre est nettement mieux qu'un film.

Quels sont tes autres loisirs ?

J'adore le sport. J'en pratique d'ailleurs plusieurs: le foot, le tennis, le tir à l'arc, le skating et la natation. Je fais aussi du ballet.

Son conseil aux jeunesAyez confiance en vous. N'hésitez pas à vous exprimer et à mettre en avant vos idées. Faites-moi confiance. Plusieurs personnes aimeront ce que vous avez à dire et je suis sûre que ce sera un grand succès. Foncez !

La parole à Yuna Aubdoollah, la maman d'Esa

«Esa a toujours aimé lire et écrire. Elle lit depuis l'âge de cinq ans, sans avoir besoin d'aide. Mon père est écrivain, et je passe mon temps libre à lire et à écrire dans mon journal. Quand Esa m'a vu faire, elle a voulu m'imiter, même quand elle ne pouvait pas encore écrire et lire. Elle faisait semblant en me regardant. Je pense que c'est comme cela qu'elle a développé un intérêt pour la littérature. Je dois aussi dire que son école encourage beaucoup les élèves, dès le pré-primaire, à lire et à écrire. Si j'ai un conseil à donner aux parents, c'est de prendre un abonnement pour leurs enfants dans une bibliothèque de leur quartier, comme au bon vieux temps, et d'y emmener leurs enfants au moins une fois par semaine pour lire, regarder, toucher et sentir les livres car c'est quelque chose que je fais depuis qu'Esa a deux ans. C'est un mode de vie qui, une fois ancré chez quelqu'un, reste pour toujours. C'est mieux de lire un livre que de regarder un film car cela nous aide à voyager, grandir, apprendre et à nous cultiver. Le fait qu'Esa ait écrit et publié un livre à un si jeune âge est pour moi un patrimoine familial. C'est un peu comme si elle marchait dans les pas de son grand-père et je me retrouve aussi un peu en elle.»