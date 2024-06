Ile Maurice: L'espoir renaît autour de Sasha Trufanov, petit ami de Sapir Cohen, ex-otage à Gaza

Fait rare. Sapir Cohen, ex-otage pendant 55 jours à Gaza, après l'attaque du 7 octobre 2023, confiait que depuis, elle était sans nouvelle de son petit ami, Sasha Trufanov.

Il avait été enlevé après le raid mené contre le kibboutz de Nir Oz, situé près de la frontière avec la bande de Gaza. Sapir Cohen était de passage à Maurice la semaine dernière. Elle en avait profité pour se changer les idées après ce qu'elle a vécu en captivité. Non sans partager son expérience et lancer un appel à l'unité pour combattre le terrorisme.

Mardi, une lueur d'espoir est apparue dans cette affaire. En effet, un groupe islamiste a publié une vidéo où apparaît Sasha Trufanov, le petit ami de Sapir Cohen. «Après 235 jours de captivité, c'est rare d'avoir une preuve de vie», ont souligné les médias israéliens, qui ont répercuté la nouvelle. «Cela fait maintenant huit longs mois que les otages retenus prisonniers depuis l'attaque du 7 octobre ont été kidnappés.»

Âgé de 30 ans, le jeune homme avait été séparé du reste de sa famille suite à l'attaque du kibboutz. Ce jour-là, la grand-mère de Sasha Trufanov, Irena Tati, sa mère Yelena et sa petite amie Sapir Cohen avaient également été enlevées comme otages. La grand-mère et la mère - la famille est d'origine russe - ont été relâchées, le 29 novembre 2023. Quant à Vitaly, le père de Sasha Trufanov, les agresseurs lui ont demandé les clés de son véhicule. Une dizaine de jours plus tard, son corps a été retrouvé près de la frontière avec la bande de Gaza.

