Afrique Centrale: Nord-Kivu - Du matériel roulant pour renforcer les capacités opérationnelles des territoires de Beni et Lubero

communiqué de presse

Dans le cadre de l'appui à la restauration de l'autorité de l'Etat, la MONUSCO a remis vendredi 24 mai 2024 deux véhicules 4x4 aux administrations des territoires de Lubero et de Beni. Objectif : améliorer la capacité opérationnelle des autorités de ces deux territoires du Nord-Kivu, en proie à l'insécurité depuis de nombreuses années.

Selon le colonel Alain Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero, cet appui était nécessaire du fait que son administration manquait de matériel roulant ; ce qui ne facilitait pas les déplacements sur le terrain des membres du comité territorial de sécurité, et donc une meilleure protection des populations civiles : « C'était vraiment une nécessité.

Parce le territoire présentement n'a qu'un seul véhicule. Une jeep que vous voyez qui ne peut transporter qu'une seule personne, donc moi comme autorité. Pendant les itinérances, il est important que tous les membres du comité de sécurité voyagent et soient ensemble. Et cela nous manquait vraiment. Et je pense qu'avec l'arrivée de ces jeeps, nous allons faire de manière aisée nos itinérances et autres déplacements dans le territoire, pour la stabilisation de nos entités », a déclaré le colonel Alain Kiwewa.

L'administrateur de territoire a tenu à énumérer quelques-unes des réalisations majeures de la MONUSCO dans son entité, et qui ont permis à Lubero de « rester debout », malgré la présence des groupes armés et l'insécurité qu'elle génère. Pour lui, avant qu'elle ne quitte le territoire de Lubero, « la MONUSCO a réalisé beaucoup de projets ici ».

Et de citer entre autres : la construction des pavillons du marché de Mulo, Lubero-centre, Kirumba et Kanyabayong ; la construction de la Maison des femmes, la réhabilitation de la prison centrale de Lubero ; l'installation de panneaux solaires éclairant la voie publique allant de la barrière jusqu'au bâtiment administratif et résidences ; l'organisation de plusieurs ateliers de renforcement des capacités de plusieurs acteurs de la société civile, ainsi que des autorités politico-administratives dans plusieurs domaines ; la construction du bâtiment abritant le parquet près le Tribunal de paix de Lubero qui sont sur le point de s'achever. Ce qui lui a fait dire que, malgré le départ de la MONUSCO de son entité en décembre 2023, « nous sommes restés de coeur avec vous ».

« UN et indivisibles »

Même satisfaction du côté de l'administrateur du territoire de Beni. Le colonel Charles Ehuta Omeonga a lui aussi rappelé les nombreux appuis dont son entité a bénéficié de la part de la MONUSCO, avant de conclure : « Que la MONUSCO parte ou reste, la RDC et les Nations Unies ne feront toujours qu'UN et seront indivisibles, comme l'acronyme anglais de Nations Unies ».

Pour lui, il serait « impossible de citer », en la circonstance, « les innombrables oeuvres, dons, moyens de la MONUSCO » faites à son entité. C'est pourquoi il saisit cette occasion pour dire sa gratitude à la MONUSCO, « au nom de la population du territoire de Beni, pour la bonne collaboration que nous avons chaque jour et chaque nuit ». Ce qui est certain, selon le colonel Ehuta Omeonga, c'est que « ce don va faciliter notre itinérance et nos mouvements » pour mieux combattre « notre ennemi commun, les ADF ».

De son coté, Josiah Obat, chef de bureau de la MONUSCO à Beni, a rappelé que cet appui de la Mission fait partie du transfert de compétences de la MONUSCO à ses partenaires, au moment où elle s'apprête à quitter la RDC. « Nos partenaires ont exprimé un besoin de mobilité, nous leur avons remis ces jeeps pour leur permettre d'accomplir aisément leur travail de restauration de l'autorité de l'Etat dans leurs entités respectives », a déclaré Josiah Obat, avant de poursuivre : « La MONUSCO travaille en étroite collaboration avec l'administration.

Et parmi les travaux quotidiens, nous sommes en train de veiller au renforcement des capacités de l'autorité de l'Etat. Aujourd'hui, au moment où l'on parle de désengagement, nous sommes en train de veiller à transférer les compétences qui sont nécessaires aux autorités comme à nos différents partenaires non-étatiques, des voitures pour leurs mouvements et autres ».

Il y a quelques semaines, le bureau urbain du Genre, famille et de l'enfant de la ville de Beni a reçu le même type d'appui de la MONUSCO, à savoir un véhicule 4x4, le tout premier de l'existence de ce service de l'Etat. Là aussi, c'était pour faciliter et promouvoir les activités et initiatives féminines dans la région.