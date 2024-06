Madagascar: Hippisme-Journée des Quartiers - Belle bagarre en perspective à Ambatolampy demain

La saison hippique 2024 se poursuit et est devenue un événement de plus en plus passionnant. L'hippodrome de Mahazina à Ambatolampy accueillera demain la deuxième réunion des courses hippiques, avec quatre courses électrisantes au programme.

Les grands noms seront de la partie, et il est intéressant de noter que plusieurs anciens jockeys sont revenus en selle après des années d'absence. Leur motivation retrouvée a marqué la première réunion de la journée de Pentecôte récemment. Le clou de la course de demain sera la revanche entre les poulains et les pouliches des catégories I et II. Astanah Ben Kalifa, qui a remporté huit victoires lors des huit réunions précédentes, tentera de réitérer son succès.

Cependant, Arizona, la fille d'Upper House et d'Étoile, cherchera certainement à prendre sa revanche. Les regards seront également tournés vers trois anciens jockeys. Nomenjanahary Falinirina, qui a remporté deux courses lors de la première réunion, cherchera à confirmer sa suprématie. Quant à Joseph Marcelin, le jockey du crack Astanah Ben Kalifa, il devra gérer la pression.

Enfin, Richard Alfred, avec ses succès passés, sera à suivre de près. L'ouverture de la saison à l'hippodrome de Mahazina Ambatolampy a été marquée par la présence enthousiaste du public, le 19 mai dernier.