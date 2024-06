Afrique: Andry Rajoelina à Séoul - Sommet Corée du Sud-Afrique

Une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement africains seront présents à Séoul pour ce grand rendez-vous mondial

Le président Andry Rajoelina v quitter le pays ce jour pour mettre le cap sur Séoul, la capitale de la Corée du Sud où il participera, les 4 et 5 juin prochains, au premier Sommet Corée-Afrique qui se déroulera au Korea International Exhibition Center (Kintex). Pour ce voyage, le chef de l'Etat va être accompagné par son épouse Mialy Rajoelina, mais aussi par quatre membres du gouvernement, à savoir la ministre des Affaires étrangères, Rasata Rafaravavitafika, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Ratohiarijaona Rakotoarisolo Suzelin, le ministre des Mines, Herindrainy Olivier Rakotomalala, et la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, Hanitra Fitiavana Razakaboana.

« L'Avenir que nous construisons ensemble : Croissance partagée, Durabilité et Solidarité ». Tel est le thème choisi pour cette première édition. En effet, la Corée du Sud vise à renforcer la coopération avec les pays africains pour faire face aux défis du développement économique, mais aussi de la sécurité et la paix dans le monde.

Coopération bilatérale

D'après les informations, une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement africains seront présents à Séoul pour ce grand rendez-vous mondial, outre les représentants des différentes associations et organisations mondiales, des figures éminentes du monde des affaires internationales et coréennes, des universitaires, des représentants de la jeunesse mondiale et des membres de la Société civile.

%

Pour ce qui est de la délégation malgache, des représentants du secteur privé, en l'occurrence le président du Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM) Francis Rabarijohn, le président du Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy (FIVMPAMA) Rivo Rakotondrasanjy, ainsi que le président du Conseil d'Administration de l'EDBM, Lantosoa Rakotomalala seront aussi du voyage.

En effet, outre le renforcement de la relation diplomatique avec la Corée, Madagascar cherche surtout la redynamisation de la coopération bilatérale, ainsi que des échanges économiques et commerciaux avec Séoul. Sauf changement, un tête-à-tête entre le président Andry Rajoelina et son homologue coréen Yoon Suk-yeol est prévu durant cette visite officielle en terre coréenne.

Il serait aussi question de la signature d'un mémorandum d'entente dans les domaines de l'agriculture et des mines. La Corée du Sud apportera donc sa contribution à la réalisation des trois axes de développement inscrits dans le Plan Général de l'Etat. Pour rappel, Madagascar et la Corée ont célébré le 30ème anniversaire de leur coopération au mois d'octobre 2023.

Depuis ce temps, la Corée intervient dans plusieurs secteurs de développement, entre autres l'éducation et l'enseignement supérieur, l'offre de formation pour les fonctionnaires malagasy, la santé publique, le sport, l'agriculture et l'élevage, ainsi que le domaine de l'informatique et les nouvelles technologies.