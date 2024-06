Madagascar: Rallye-Championnats de Madagascar - Freddy, fidèle à son emblématique Isuzu D-Max

Freddy Rakotomanga, une des grandes figures du rallye malgache, est toujours à bord d'une Isuzu D-Max de Continental Auto depuis 2014. La collaboration se poursuit pour cette saison 2024.

Continental Auto, représentant officiel de la marque Isuzu à Madagascar, continue de soutenir Freddy Rakotomanga dans toutes ses compétitions cette année. A une semaine de la première manche du championnat des rallyes, le champion de catégorie T2 a réaffirmé son engagement à améliorer la réputation de son sponsor au volant du pick-up Isuzu D-Max.

Pour cette saison, Freddy sera copiloté par le Belge David Israël. « Mon choix s'est porté sur la Isuzu D-max en 2014 parce que c'est un pick-up robuste, fiable et avec des performances exceptionnelles sur les terrains les plus difficiles. Mon choix s'avère fondé, puisque 10 ans plus tard je cours toujours avec la même marque et elle est toujours aussi compétitive », a-t-il déclaré hier lors d'une conférence de presse à Andraharo.

Ce partenariat est fondé sur une confiance mutuelle et une passion commune pour l'excellence dans le sport automobile. La saison 2024 s'annonce particulièrement compétitive, avec des adversaires redoutables prêts à se disputer le titre. Cependant, Freddy Rakotomanga reste confiant. Il sait qu'il peut compter sur la fiabilité et les performances de l'Isuzu D-Max, un véhicule qui l'a accompagné dans de nombreux succès passés. Sa préparation rigoureuse et son expérience inégalée lui permettent d'aborder cette nouvelle saison avec sérénité et détermination.

L'équipage a comme objectif de monter sur le podium du classement général. « Cette année, nous voulons confirmer notre expérience acquise lors de la saison précédente et garder notre titre de la catégorie T2. La préparation a commencé depuis la dernière manche. Je ne fais plus que quelques exercices physiques avant de me lancer dans le championnat », a-t-il ajouté.

Impact commercial

Freddy Rakotomanga a un palmarès impressionnant qui témoigne de sa maîtrise et de son dévouement au sport automobile. Il avait débuté en 1987 en tant que copilote. Huit ans plus tard, il est devenu pilote en inaugurant le premier circuit terre permanent à Madagascar, le célèbre circuit de Lazaina. En 2014, il a fait son entrée dans la catégorie T2 4x4.

« Nous sommes honorés de continuer à soutenir Freddy Rakotomanga, un véritable pionnier et champion dans le monde du rallye malgache. Depuis cette collaboration, nous avons un argument convaincant à offrir à nos clients. La performance de notre pilote est très remarquable, ce qui rend l'évolution de la vente de pick-up très intéressante. La question n'est plus de savoir si la voiture est extrêmement résistante. Nous sommes impatients de le voir briller une fois de plus sur les pistes avec son Isuzu D-Max », a enchaîné Joël Andriatsimba de Continental Auto.