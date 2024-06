Madagascar: Environnement - Mandraka, un modèle de protection de la biodiversité

Le Saha Maitsoanala à Mandraka est en passe de devenir une aire protégée, représentant un modèle de protection de la biodiversité. « Cette zone doit être classée comme aire protégée car elle a une valeur inestimable.

Nous allons entamer ce processus », a déclaré Max Fontaine, ministre de l'Environnement et du Développement durable, lors de la célébration de la Journée Internationale de la Biodiversité qui s'est tenue dans cette station forestière à Ambatolaona, dans le district de Manjakandriana.

Cette forêt naturelle de 26 hectares abrite plusieurs espèces de faune et de flore endémiques, notamment plusieurs espèces d'oiseaux, de lémuriens et de reptiles. Le chef de district de Manjakandriana a signalé une baisse du défrichement à Mandraka, qui représente 30 % des forêts d'Analamanga. « C'est le fruit des efforts de tous.

Un Dina est en vigueur dans cette zone, ce qui a contribué à ce résultat », a déclaré le chef de district lors de son discours. Cette contribution collective, impliquant le gouvernement, la communauté locale, les organisations non gouvernementales, les législateurs, les entreprises, les secteurs publics et privés, ainsi que les individus, a été mise en avant durant cette célébration nationale. « La protection de la biodiversité doit être une lutte commune. J'appelle à la coopération de tous », a déclaré Max Fontaine.

Il a rappelé l'importance de la biodiversité pour la vie terrestre. « La plupart d'entre nous ne connaissent pas les avantages de la biodiversité, alors que les sources de revenus de 80 % d'entre nous en dépendent. Elle est à l'origine de l'eau, des médicaments et des matières premières. Elle joue un rôle important dans le développement économique.

Nous devons, ainsi, collaborer pour sa préservation », insiste-t-il. Les objectifs de cette Journée Internationale de la Biodiversité étaient de sensibiliser le public à l'importance de la biodiversité et aux défis qu'elle affronte, de promouvoir des actions concrètes pour la préservation et la gestion durable de la biodiversité, d'inciter à assurer l'engagement de chacun en faveur de la biodiversité et de mettre en avant les initiatives et réussites en matière de conservation de la biodiversité.

Déplacement de Max Fontaine en Thaïlande

Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Fontaine, prévoit un déplacement en Thaïlande la semaine prochaine. « Ce déplacement a pour objectif de discuter avec les autorités sur le rapatriement des tortues et des lémuriens qui ont été interceptés dans ce pays. Nous allons prouver que ces animaux viennent de Madagascar », a-t-il souligné hier. Les autorités indonésiennes auraient déclaré que ces animaux proviendraient de chez eux et demanderaient un test ADN pour confirmer qu'ils proviennent de Madagascar.