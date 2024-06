Madagascar: Festival en France - Plus de vingt artistes participent au MadagasyArt

Le vernissage de l'exposition de la 10e édition du festival d'arts contemporains malgaches en France, MadagasyArt, se déroule ce jour au 59 Rivoli à Paris.

Du 28 mai au 9 juin 2024, Paris accueille la 10e édition de MadagasyArt au 59 Rivoli, sur le thème de la jeunesse et du sport. Ce festival célèbre l'art contemporain malgache en France à travers des oeuvres vibrantes et engagées. Le vernissage de l'exposition se déroule ce jour, marquant le début d'un événement riche en activités artistiques.

Parmi les temps forts de cette édition, le live painting et l'atelier Tsitakakoike promettent d'enchanter les visiteurs. Plus de vingt artistes malgaches exposeront chacun vingt tableaux, offrant une plongée fascinante dans l'univers artistique de la Grande Île. « Nous exposons et vendons leurs oeuvres tout en favorisant les échanges entre artistes. Étant une initiative entièrement bénévole, l'intégralité des ventes est reversée aux artistes sans aucune commission », souligne l'organisateur dans un communiqué publié sur leur site.

MadagasyArt, ancré dans le quotidien et sensible aux enjeux humanitaires, écologiques et environnementaux, vise à promouvoir la culture malgache à l'étranger. Depuis sa création en 2012, MadagasyArt s'est imposé comme une plateforme essentielle pour découvrir et célébrer les talents malgaches.

Opportunité unique

L'objectif est de favoriser les échanges entre artistes et d'exposer leurs oeuvres variées. Cette année, deux artistes malgaches seront les ambassadeurs de leurs collègues venus de diverses provinces de Madagascar, d'Antananarivo à Antsiranana, en passant par Toamasina et Mahajanga.

« MadagasyArt est organisé par une association qui a déjà permis à plus de cent artistes malgaches de présenter plus de cinq cents oeuvres. C'est le troisième centre culturel et artistique le plus visité en France », explique Dina Rabearivelo, l'un des artistes participants. « Henintsoa et moi représentons ici les tableaux exposés, aux côtés d'artistes malgaches déjà présents à Paris comme Fad Madart, Miora et François Ravololoarisoa », ajoute-t-il. Le vernissage sera suivi d'une initiation à la valiha par Vola Alice et d'une animation de live painting le dimanche 2 juin et le samedi 8 juin.

Les ateliers comptine et recyclage, ainsi que des sessions de peinture par Say Art, se tiendront le mercredi 5 juin et le dimanche 9 juin. « Lors de cet événement, je présenterai des oeuvres réalisées à partir de feuilles mortes pour sensibiliser au recyclage et à la récupération. C'est ma troisième participation à MadagasyArt », ajoute Dina Rabearivelo.

Après MadagasyArt, Dina Rabearivelo participera à plusieurs expositions internationales, notamment à Bruxelles, au festival Forestival à Lahnstein en Allemagne, au Festival de Montmartre à Paris, et à d'autres événements en cours de négociation au Luxembourg et en Île-de-France.