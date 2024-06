Madagascar: Rallye Motul V - Freddy veut maintenir le Top3 avec l'Isuzu D-Max

L'équipage Freddy Rakotomanga-David Israël a présenté hier, avec leurs partenaires, leur voiture Isuzu D-Max au Galaxy Village à Andraharo, avant l'ouverture de la saison du championnat de Madagascar des rallyes.

Freddy a conduit cette voiture depuis dix ans et a raflé sept titres de sa catégorie T2. Il a terminé quatrième l'an passé, au classement général, et troisième, sa meilleure performance, en 2022. Il a toujours fini entre troisième et cinquième, au pire, au classement général.

« Notre objectif est de maintenir le Top3... Nous avons eu davantage de confiance avec la voiture et nous allons essayer de faire mieux pour confirmer », souligne l'un des doyens des pilotes encore en exercice. Il a conduit au début, en 1995, une Lancia puis une Subaru au championnat d'Afrique et une VW Polo TDI avant l'Isuzu DMax.

« Nous voulons aussi démontrer aux autres concurrents que cette voiture de série peut bien rivaliser à moindre coût au championnat. Il suffit de changer la suspension et installer l'arceau, éléments de sécurité exigés », précise Freddy Rakotomanga. « Dans le contrat, Continental Auto nous fournit la voiture et c'est à nous de trouver d'autres partenaires financiers et logistiques. Hankook assure la pneumatique, nous avons collaboré avec Motul pendant trente ans et cinq ans avec Canal+ », explique-t-il.

Jusqu'ici, en dix ans, il a changé de voitures deux fois. « Le secret de notre succès est la fiabilité de la voiture. Nous n'ouvrons jamais le capot que pour le contrôle », assure-t-il. Préparée dès la fin de la précédente saison, leur voiture est déjà prête pour la nouvelle saison qui débutera samedi.