Afrique: Coopération - Madagascar présent au sommet Corée-Afrique

Une délégation conduite par le président de la République prendra part au sommet Corée-Afrique, à Séoul, la semaine prochaine. Une occasion pour la Grande île de renforcer la coopération bilatérale avec ce pays d'Asie.

Non exclusive et économique. Tels sont les mots d'ordre de la politique internationale de Madagascar. Une ligne diplomatique que la Grande île compte mettre en avant durant le sommet Corée-Afrique, qui se tiendra à Séoul, le 4 et 5 juin.

Organisé à l'initiative du gouvernement coréen, « ce jalon témoigne de la forte détermination mutuelle de la Corée et de l'Afrique à élever leur coopération à un niveau supérieur », indique Cho Tae-Yul, ministre des Affaires étrangères coréennes, et président de la commission préparatoire du sommet. Il ajoute que « (...) le partenariat avec l'Afrique, dont l'importance stratégique ne cesse de croître, ne représente pas un choix, mais une nécessité. »

Madagascar compte ainsi surfer sur cet intérêt coréen de renforcer ses liens avec l'Afrique, pour consolider la coopération bilatérale entre les deux pays. La délégation malgache qui prendra part au sommet de Séoul sera conduite par Andry Rajoelina, président de la République. Il devrait être accompagné de son épouse, Mialy Rajoelina. Des membres du gouvernement seront également du voyage.

Sauf changement, la ministre des Affaires étrangères, celui de l'Agriculture et de l'Élevage, le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, ainsi que la ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et du Travail comptent parmi les membres de la délégation qui prendront part au sommet Corée-Afrique. Outre la dimension politique et diplomatique, un sommet des affaires est aussi au programme dans la capitale coréenne.

Ainsi, le secteur privé, par le biais du Groupement des entreprises de Madagascar (GEM), et le Groupement du patronat malgache ou Fivmpama, composeront également l'effectif de la délégation malgache. De même que l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM). « L'avenir que nous construisons ensemble: croissance partagée, durabilité et solidarité » est le thème de cette première édition du sommet.

Partenariat renforcé

Selon la note d'introduction du rendez-vous et les différentes publications sur le sujet, « le développement industriel, l'expansion du commerce, le renforcement de la sécurité alimentaire, les réponses face aux changements climatiques, ainsi que les minerais stratégiques et les infrastructures et les énergies renouvelables » seront les axes des discussions à Séoul.

Pour la délégation malgache, l'objectif est de tisser ou de renforcer des partenariats pour accélérer la concrétisation des trois piliers de la Politique générale de l'État (PGE). Les axes de discussions durant le sommet coïncident justement avec les piliers que sont l'industrialisation et le renforcement du capital humain. Des « Memorandum of Understanding » (MOU), portant sur le secteur minier et l'agriculture, pourraient ainsi être signés entre Madagascar et la Corée, en marge des débats.

Sur le plan bilatéral, les relations diplomatiques entre Madagascar et la Corée datent de 1962. Elles ont été suspendues à partir de 1972, avant une normalisation en 1991. Depuis, les échanges, surtout commerciaux, entre les deux pays sont allés en crescendo avec une balance commerciale favorable à la Grande île. Sur son site web, l'ambassade coréenne avance qu'en 2017, le volume des exportations coréennes vers Madagascar avoisinait les 68 millions de dollars. Le gazole, l'automobile, la résine synthétique sont les principaux produits exportés.

En 2017, le volume des exportations de Madagascar vers la Corée a été de plus de 78 millions de dollars. Il s'agit essentiellement de nickel et de textile. Un consortium sud-coréen figure, en effet, parmi les investisseurs dans le projet Ambatovy, à hauteur de 2 milliards de dollars. En août 2023, « un protocole d'accord sur l'établissement d'un cadre pour la promotion du commerce et des investissements » a par ailleurs été signé entre Madagascar et la Corée.

Cet acte avait été signé au ministère des Affaires étrangères, Anosy, en présence de Edgard Razafindravahy, ministre de l'Industrialisation et du Commerce, et de Yoon Sang Jick, émissaire spécial du président de la République de Corée. « La mise en oeuvre de ce protocole d'accord permet aux deux pays de faciliter les échanges commerciaux, d'éliminer les barrières commerciales et de promouvoir un climat d'affaires favorable aux investissements », indique le communiqué de l'événement. La consolidation du partenariat entre les deux pays s'appuie sur de bonnes bases.