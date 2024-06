Madagascar: Transport maritime - Abu Dhabi Ports apporte son expertise

Un mémorandum d'entente a été signé jeudi entre l'EDBM et Abu Dhabi Ports. La signature de cette nouvelle collaboration s'est tenue dans les locaux du ministère des Affaires étrangères à Anosy.

Une nouvelle étape dans le développement du transport maritime et de la logistique. Jeudi, au ministère des Affaires étrangères à Anosy, Abu Dhabi Ports Group et l'État, représenté par l'EDBM, ont signé un mémorandum d'entente. Une coopération avec cette entreprise, qui est un des leaders mondiaux dans le développement et la gestion des ports, des zones industrielles et des services multimodaux.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a expliqué que cette coopération vise à explorer et développer des partenariats stratégiques entre la Grande Île et la société émiratie. En effet, ce partenariat marque le début d'une ère nouvelle dans la coopération et le développement de l'économie maritime dans la région. La Grande Île est située au carrefour des échanges maritimes de cette zone.

Elle pourrait même, selon les experts, faire office de plaque tournante des échanges de cette région. Des atouts géographiques qui ne seront que renforcés par ce partenariat. AD Ports Group et l'EDBM, entité de promotion des investissements et de développement des affaires, se sont accordés sur quelques points. Les deux parties ont convenu d' « explorer plusieurs domaines de collaboration, incluant le développement des infrastructures portuaires, la numérisation des services logistiques, la formation et le développement des compétences, le développement économique et le transport maritime » comme l'indique le ministère des Affaires étrangères.

Un appui multisectoriel

La réussite de la signature de ce mémorandum d'entente est la résultante des missions qui ont été menées récemment. Parmi celles-ci, il y a eu le congrès annuel des investissements (AIM) qui s'est tenu aux Émirats arabes unis, début mai. Il s'agit de la plus grande plateforme d'investissements au monde. Ces rencontres ont été l'occasion de mettre en avant le potentiel de la Grande Île dans différents secteurs d'activité, mais aussi sa position géostratégique.

C'est d'ailleurs dans ce sens que va la signature de ce mémorandum d'entente. Le pays bénéficiera de soutiens pour développer différentes branches de son économie maritime. À en croire les explications du département ministériel, « le développement économique autour des ports sera également une priorité, avec la création de villes économiques et de zones franches.

De plus, le secteur de la pêche bénéficiera d'infrastructures pour une pêche durable et d'un renforcement des régulations en vigueur » indique-t-on. La délégation d'AD Ports Group s'est d'ailleurs intéressée aux principaux moteurs de l'économie maritime et des transports lors de son séjour. C'est dans ce cadre qu'elle s'est par exemple rendue au port de Toamasina.