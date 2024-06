Tunisie: UST - Aucun risque pris

Les partenaires de Rafik Médenini sont devant l'obligation de vaincre après la réclamation de l'USBG qui vise à leur enlever 3 points du classement général

Avec 21 points, logiquement, voire mathématiquement, les hommes de Saif Ghzal ont déjà assuré leur maintien, et ce, quels que soient les résultats des deux derniers matches contre l'ASS aujourd'hui et le CAB le 15 juin. Mais un fait nouveau est survenu mercredi dernier avec la réclamation formulée par l'équipe voisine, l'USBG, demandant le gain sur le tapis de son match perdu sur le terrain contre l'UST par 2 buts à 1 pour «non-acquittement d'une amende infligée au club tataouini suite à un forfait d'une équipe de jeunes face au SG en décembre dernier.

Pour les responsables de l'UST, ce n'est qu'une tempête dans un verre d'eau pour leur mettre la pression avant leur match contre l'ASS et les pousser à jouer pour la victoire pour servir l'intérêt d'autres équipes encore concernées par le maintien. «Même la Ligue nationale de football professionnel est entrée dans ce jeu en reportant le verdict dans cette affaire, pourtant claire, pour la semaine prochaine afin de maintenir le suspense.

«Nous n'avons pas besoin de cette menace de nous retirer 3 points du classement pour disputer un match propre et loyal face à notre adversaire de cet après-midi», précise le technicien des «Bleu et Rouge», Saif Ghzal. «Devant notre public, nous jouerons pour gagner et terminer en beauté une phase de play-out très honorable malgré les difficultés financières qui ont perturbé notre marche», enchaîne-t-il.

Au complet

Bien que la réclamation de l'USBG ne soit pas prise au sérieux et ait peu de chance d'aboutir et de baisser le capital points de l'équipe de Tataouine de 21 à 18, l'entraîneur Saif Ghzal alignera son équipe type pour chercher la victoire salvatrice. Hamza Ghanemi sera dans les buts derrière une défense composée du quatuor Iheb Khfacha, Hazem Mounadi, Mohamed Jemaî et Rafik Medenini.

Deux demis sentinelles, Kouni Khalfa et Namory Sangar, formeront le premier rideau de sécurité au milieu du terrain. Les quatre piliers de l'animation offensive et de la ligne d'attaque, Adem Boulila, Ahmed Hadhri, Zied Ounalli et Fabian Winley seront présents pour essayer de sceller le sort d'un match qui ne sera pas facile face à une équipe de Soliman qui jouera son va-tout.