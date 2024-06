Tunisie: Anme - Deuxième appel pour le financement de projets de maîtrise de l'énergie dans les communes - Développer des projets verts innovants

Cet appel s'étend jusqu'au 1er juillet 2024 et vise à encourager les communes tunisiennes à développer des projets verts innovants dans trois domaines principaux : l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et les études territoriales.

L'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (Anme) vient de lancer le deuxième appel à manifestation d'intérêt pour le financement de projets de maîtrise de l'énergie dans les communes qui prendra fin au mois de juillet prochain. Les municipalités retenues vont pouvoir solliciter un crédit auprès de la Cpsl.

Un webinaire d'information a été récemment organisé pour présenter les conditions de cet appel. L'initiative s'inscrit, en effet, dans le cadre du programme Acte, initié par l'Anme en 2015, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et des Collectivités locales, la Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales (Cpsl) et le Centre de formation et d'assistance à la décentralisation.

Trois domaines principaux

Cet appel s'étend jusqu'au 1er juillet 2024 et vise à encourager les communes tunisiennes à développer des projets verts innovants dans trois domaines principaux : l'efficacité énergétique afin d'optimiser la consommation énergétique dans les bâtiments communaux, les parcs roulants, et les réseaux d'éclairage public ; les énergies renouvelables, essentiellement des projets d'autoconsommation visant à réduire la dépendance aux énergies fossiles et enfin les études territoriales, dont l'objectif est d'améliorer la performance énergétique des communes, y compris des études de mobilité urbaine.

Le programme Acte, par cette initiative, continue à renforcer la transition énergétique locale, déjà amorcée par un premier appel en 2020 qui a retenu 11 projets actuellement en cours d'exécution.

Ces projets, d'un montant d'investissement de 2,7 millions de dinars, ont bénéficié d'une prime de plus de 837.000 dinars, octroyée par le Fonds de la transition énergétique (FTE). Chaque commune éligible, conformément au décret n°2014-3505 du 30 septembre 2014, peut solliciter ce mécanisme. Les communes doivent disposer d'un autofinancement, mais elles peuvent également obtenir des crédits de la Cpsl. Quant aux subventions accordées par le FTE, elles varient entre 20% et 70% du coût total des projets, avec des plafonds allant de 20.000 à 100.000 dinars.

Accompagnement technique et financier

Pour participer, les communes doivent fournir : une lettre de manifestation d'intérêt, signée par le secrétaire général ou le chargé des affaires de la commune, incluant une délégation de gestion du FTE à la Cpsl ; un formulaire comportant des informations sur la commune ; une fiche de description du projet présenté et un document relatif à l'étude sommaire du projet. Les soumissions seront évaluées administrativement, techniquement et financièrement. Ensuite, les projets seront classés par ordre de priorité, en tenant compte du temps de retour sur investissement.

Les projets retenus bénéficieront d'un accompagnement technique et financier qui va leur permettre d'aller de l'avant dans leur transition écologique. D'ailleurs, l'Anme, en collaboration avec la Cpsl, est en train d'élaborer une feuille de route pour le financement des projets de maîtrise de l'énergie des municipalités. De plus, l'agence travaille actuellement sur un mécanisme national qui va permettre aux municipalités de financer leurs projets de maîtrise de l'énergie, affirme-t-on.