Tunisie: Lutter contre le chômage des jeunes, une priorité

Parmi les multiples leviers contribuant au développement socioéconomique, la création de postes d'emploi, ce qui signifie, logiquement, qu'il faudra renforcer la lutte contre le chômage qui s'est établi au niveau de 16%.

C'est donc dans cet esprit que la Tunisie vient d'abriter un important atelier qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative régionale Team Europe (TEI) intitulée : «Des emplois grâce au commerce et à l'investissement dans le voisinage sud», avec l'objectif de répondre aux défis que pose la recrudescence du phénomène du chômage dans les pays de la rive sud de la Méditerranée.

La même initiative vise à impulser le marché du travail qui n'a pas profité de la libéralisation économique et commerciale, mais a conduit, malheureusement, à une persistance du chômage, notamment chez les jeunes et les femmes, dans le sens où les efforts déployés ne se sont pas traduits par une adaptation et une flexibilité du marché du travail qui reste plus ou moins fermé aux jeunes et aux femmes. A ce titre, le chômage chez les jeunes est de l'ordre de 40%.

Une légère baisse a été toutefois constatée chez les hommes, passant de 13,8 à 13,6% au cours du quatrième trimestre de l'année 2023, et chez les femmes également, le chômage a baissé au premier trimestre de l'année 2024.

L'emploi joue donc un rôle vital dans le recul de la pauvreté et participe au respect de la dignité humaine. Et pour favoriser la création d'emplois en Tunisie, il est impératif d'impliquer tous les leviers disponibles, à savoir la création d'entreprises, le renforcement des services publics, le soutien à la création de nouveaux emplois et la protection des emplois existants.

Ainsi, la lutte contre le chômage en Tunisie requiert-elle une approche intégrée, combinant des mesures pour stimuler la croissance économique, soutenir l'entrepreneuriat et créer des emplois dans des secteurs innovants et à haute valeur ajoutée, l'objectif final étant de créer un avenir prometteur pour tous, y compris pour les jeunes tunisiens.