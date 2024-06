Tunisie: Autonomisation des femmes - Le plafond de verre résiste encore !

Le manque d'opportunités de travail flexible (25%) ainsi que de service de garde d'enfants (18%) sont les deux principales causes évoquées par les répondants en tant qu'obstacles empêchant les femmes d'accéder et d'évoluer sur le marché du travail. Enquête.

Selon une enquête récente sur l'autonomisation des femmes en Tunisie, l'accès à l'éducation reste un acquis pour les filles, mais des inégalités persistent toujours sur le marché du travail et en termes de possession d'actifs.

Beaucoup d'obstacles

Les femmes continuent de faire face à beaucoup d'obstacles tels que le manque de flexibilité du travail et l'insuffisance de services de garde d'enfants. Des facteurs qui limitent leur pleine participation économique.

L'enquête en question a été menée par Afrobarometer, un réseau panafricain de recherche par sondage, en collaboration avec One to One for Research and Polling. Elle a permis d'évaluer la situation économique des femmes et leur accès au travail.

L'étude, qui a été réalisée auprès d'un échantillon représentatif de 1.200 adultes en Tunisie, dévoile que les acquis de la femme tunisienne dans le domaine de l'éducation sont bien ancrés avec 96% des Tunisiens, affirmant que les filles ne sont «rarement» ou «jamais» empêchées d'aller à l'école. Les résultats ont également révélé que les femmes sont plus susceptibles d'atteindre le niveau post-secondaire que les hommes (23% contre 17%). Toutefois, elles sont aussi plus nombreuses à n'avoir reçu aucune éducation (13% contre 9%).

%

Disparités régionales

Cependant, les disparités entre les milieux rural et urbain ont la peau dure: les femmes vivant en milieu rural sont plus nombreuses à ne pas avoir suivi une éducation formelle que leurs consœurs qui vivent en ville (21% contre 9%). En ce qui concerne le marché du travail, près de 85% des Tunisiens estiment que les femmes peuvent occuper un emploi sans ingérence de leur famille. Cependant, 54% des répondants pensent que les hommes devraient être prioritaires pour les emplois en cas de pénurie.

De plus, les femmes sont nettement en retard par rapport aux hommes en termes de possession d'actifs tels qu'un compte bancaire (25% contre 41%), un téléphone portable (88% contre 91%), une télévision (81% contre 90%), et une voiture ou moto (24% contre 52%).

Le rapport souligne que malgré les acquis des femmes dans le domaine de l'éducation, ces dernières n'arrivent toujours pas à briser le plafond de verre. Le manque d'opportunités de travail flexible (25%) ainsi que de service de garde d'enfants (18%) sont les deux principales causes évoquées par les répondants en tant qu'obstacles empêchant les femmes d'accéder et d'évoluer sur le marché du travail.