Tunisie: CA - Un plan offensif...

Faouzi Benzarti devrait prendre quelques risques sans toucher à l'équilibre du groupe. Probablement une association Laâbidi-Eduwo.

Deux semaines après sa première victoire en coupe à Korba, Faouzi Benzarti a pris un peu plus de temps pour travailler avec son groupe en vue du derby tunisois devant l'EST. Durant ces deux semaines, Benzarti a accéléré la cadence pour améliorer l'état de forme de ses joueurs en mettant plus de charge dans les exercices.

Ceci dans la continuité de ce qu'il a fait depuis son premier jour au CA, c'est-à-dire rendre ce groupe clubiste plus «costaud» et plus aguerri. Par rapport au match de coupe, il y a tellement de changements à noter. Benzarti récupère ainsi ses joueurs étrangers : Bikoro, Eduwo et Meziani, ainsi que Rami Bédoui, rétabli. Par contre, Moez Hassan ne sera pas là pour avoir récolté trois avertissements, tout comme Hamrouni et Cherifi blessés.

Quant à Srarfi, il n'est pas encore en mesure de jouer, le staff médical n'a pas décidé de son cas, même s'il est très improbable de le voir figurer sur la liste des joueurs retenus pour le derby. Entre la remise en forme et les exercices chargés, Benzarti n'a pas changé de devise : des entraînements intenses et des répétitions incessantes avec le ballon.

La tendance est vers un plan offensif pour déstabiliser l'EST en comptant sur l'urgence de réagir (le CA est en bas du classement et a besoin de gagner pour avancer et espérer jouer une compétition africaine), et aussi sur l'apport du public clubiste qui ne tournera pas le dos à ses joueurs malgré les déboires.

Les choix de Benzarti seront sûrement différents de ceux contre le CSKorba, parce que le contexte du match l'impose, et parce que l'effectif disponible est, cette fois, relativement plus favorable. Les places sont chères à prendre, mais l'on s'attend à voir le duo Eduow-Hamdi Laâbidi évoluer ensemble comme deux attaquants de pointe.

Même si cette formule n'a pas beaucoup fonctionné des temps de Saïbi et de Kebaïer, l'entraîneur clubiste y compte avec plus de liberté d'action pour Laâbidi, dangereux avec ses appels en profondeur. Tout cela, n'est ce sont des options et Benzarti devra se faire une dernière idée aujourd'hui après la dernière séance d'entraînement. Meziani sera aussi confirmé avec sa vitesse et ses qualités de joueur de couloir.

Pour l'entrejeu, il y a maintes options dont Bikoro et aussi Chiheb Laâbidi. Bien que contesté et irrégulier, c'est un joueur auquel Benzarti croit beaucoup. Il passe beaucoup de temps à parler avec lui et à le secouer pour s'améliorer.

Yefreni dans les bois

En l'absence de Moez Hassan, deux gardiens au CA se disputent sa place : Farhati et Yefreni. Le premier a été dénigré par une frange du public clubiste sur les réseaux sociaux après le 4-0 à Monastir (toute une équipe qui a craqué et Farhati n'y pouvait pas grand-chose), comme c'est toujours le cas après une défaite. C'est difficile donc de le voir partir d'entrée, alors que Yefreni, qui a déjà joué quelques matches en 2017 et 2018 avant d'être prêté à l'USBG, devra, lui, suppléer Hassan. Beaucoup d'attention lui a été portée ces derniers jours par le staff clubiste.

Au CA, c'est un derby qui pointe en fin de saison et après une très mauvaise série de résultats qui ont plongé l'équipe en bas du classement. L'héritage est très lourd avec Mondher Kebaïer qui a sapé une équipe déjà perturbée et sans ligne directrice. Un derby, ça n'a rien à voir avec le classement, c'est plus un match de Coupe. La touche de Benzarti sera-t-elle suffisante pour sauver les meubles et se reprendre?