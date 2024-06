Tunisie: Signature d'un mémorandum d'entente entre le pays et ACWA Power - Le pays passe la vitesse supérieure

Signature du mémorandum d'entente par la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, et Marco Arcelli, PDG du groupe saoudien Aca Power

Le pays ambitionne de lancer, dans les mois à venir, de nouveaux partenariats avec d'autres firmes internationales portant sur la production et l'exportation d'hydrogène vert.

La Tunisie accélère la cadence en matière d'adoption de projets de production et d'exportation d'hydrogène vert. Hier, au siège de la Présidence du gouvernement, la Tunisie, représentée par la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a signé un mémorandum d'entente avec le groupe saoudien Acwa Power, portant sur la production d'hydrogène vert.

Cette convention s'inscrit dans le cadre de la préparation d'une infrastructure avancée pour la production d'hydrogène vert, intégrée aux énergies renouvelables dans notre pays, avec une capacité totale d'environ 12 gigawatts d'énergies renouvelables. La première phase de ce projet repose sur plusieurs éléments. Il s'agit de la production d'électricité avec une capacité installée d'environ 4,1 gigawatts d'énergies renouvelables répartis entre 1,7 gigawatt d'énergie solaire photovoltaïque et 2,4 mégawatts d'énergie éolienne, avec des options évolutives pour répondre aux besoins du réseau national.

Il s'agit également de l'installation d'équipements de stockage (batteries) afin d'assurer un approvisionnement régulier en électricité, ainsi que l'installation de 576 kilomètres de lignes de transport électriques à haute tension pour relier les sites de production d'électricité aux stations de production d'hydrogène et de dessalement d'eau. L'installation d'une station de dessalement d'eau de mer d'une capacité de 50 000 m³/jour, ajustable en fonction des besoins locaux, est également prévue.

Vers un positionnement de partenaire énergétique important du continent européen

Ce projet porte essentiellement sur l'installation d'une unité de production d'hydrogène vert en utilisant une technologie d'électrolyse avancée avec une capacité de 2 gigawatts et la création d'unités de stockage de ce gaz, l'installation de pipelines et d'un centre de compression de l'hydrogène destiné à être intégré dans l'infrastructure de transport d'hydrogène locale et destiné à l'exportation.

Cette phase initiale du projet permettra de produire environ 200 000 tonnes d'hydrogène vert par an à l'horizon 2030, sachant que le coût total des investissements pour cette phase est d'environ 6,2 milliards de dollars. Le projet comprendra le développement d'autres phases, ce qui contribuera à étendre la capacité installée des sources d'énergies renouvelables à environ 12 gigawatts et à augmenter les taux de production d'hydrogène vert pour dépasser 600.000 tonnes par an.

Prenant la parole lors de cette cérémonie, Marco Arcelli, PDG d'Acwa Power, a insisté sur le fait qu'à travers ce projet, la Tunisie peut renforcer sa position en tant que pays producteur d'énergies renouvelables et d'hydrogène vert, indiquant que «sans partenariat avec des pays comme la Tunisie et l'Arabie saoudite, l'Europe ne sera pas en mesure de mettre en place sa stratégie de décarbonation».

Pour sa part, Ouael Chouchène, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Industrie, chargé de la Transition énergétique, a déclaré à La Presse que ce nouveau projet intervient dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de transition énergétique à l'horizon 2030 - 2050. «Il s'agit d'un projet complexe qui comprend également une station photovoltaïque de capacité importante, outre des composantes d'énergie éolienne», a-t-il détaillé, rappelant que la Tunisie déploie tous les efforts pour se positionner comme un partenaire énergétique important du continent européen.

Vers de nouveaux partenariats avec des firmes internationales

La Tunisie enchaîne donc avec ce nouveau projet d'envergure dans le domaine de la production d'hydrogène vert après avoir signé, il y a quelques jours, une convention avec le géant français TotalEnergies.

En effet, un protocole d'accord a été signé entre la République tunisienne, la société française TotalEnergies et la société autrichienne Verbund au palais du gouvernement à La Kasbah, lundi 27 mai 2024. Cet accord permettra de mettre en oeuvre un projet de production d'hydrogène vert à partir de la Tunisie et de l'exporter vers l'Europe par le biais de pipelines.

Ce projet, baptisé 'H2 Notos', vise à produire quelque 200.000 tonnes d'hydrogène vert par an dans le Sud de la Tunisie en utilisant de l'électricité renouvelable provenant de parcs solaires et éoliens terrestres. La Tunisie ambitionne de lancer, dans les mois à venir, de nouveaux partenariats avec d'autres firmes internationales portant sur la production et l'exportation d'hydrogène vert.

Il est à noter que Acwa Power est leader dans le développement, la propriété et l'exploitation de centrales électriques, d'installations de dessalement d'eau et d'infrastructures pour l'hydrogène vert. Le portefeuille total d'Acwa Power représente près de 55 gigawatts de capacité installée pour la production d'électricité, des stations de dessalement d'une capacité de 7,6 millions de mètres cubes par jour et des unités de production d'ammoniac vert d'une capacité de 1,2 million de tonnes métriques par jour.

Avec des investissements de l'ordre de 84,7 milliards de dollars américains. Le groupe opère dans douze pays et emploie plus de 4.000 personnes.