Tunisie: EST - Il a réintégré le groupe, jeudi - Mohamed Amine Tougaï, prêt pour le derby !

Il n'a réintégré le groupe qu'avant-hier après s'être entraîné en solitaire les deux jours précédents à la salle de musculation du Parc B. Mohamed Amine Tougaï a de fortes chances de disputer le derby. Une décision qui devra se confirmer, d'ailleurs, ce soir.

C'est sans aucun doute l'un des joueurs clés du dispositif de jeu de l'Espérance de Tunis avant même la venue de Miguel Cardoso. C'est de Mohamed Amine Tougaï dont on parle. Le défenseur central algérien a souffert de petits bobos liés au cumul de fatigue de fin de saison. Rien de grave, nous assure-t-on du côté du Parc B.

Sauf que le joueur n'a réintégré le groupe qu'avant-hier après s'être entraîné en solitaire à la salle de musculation du Parc B, mardi et mercredi. Qu'importe, Tougaï a de fortes chances de disputer le derby. En principe, l'international algérien débutera la rencontre aux côtés de Yassine Meriah. La décision devra se confirmer ce soir à l'issue de l'ultime séance d'entraînement de la semaine.

Hani Amamou, l'alternative !

Le derby a son importance aux yeux du joueur et du staff technique, aussi. Ceci dit, le coach "sang et or" s'est préparé à toutes les éventualités. Au cas où Tougaï ne pourrait disputer un match entier, Hani Amamou est fin prêt pour prendre la relève. Cela fait un bon moment que Amamou se contente du rôle de remplaçant en dépit d'un retour de forme pour un joueur qui était, il y a quelques années, l'un des meilleurs défenseurs de la place.

Pour rappel, Mohamed Amine Tougaï a été retenu jeudi par le sélectionneur de l'Algérie, Vladimir Petkovic, pour les deux matches contre la Guinée et l'Ouganda. Du côté de la sélection algérienne, on aimerait sans doute récupérer un joueur en bonne forme. Pour l'Espérance de Tunis, il reste encore trois importants matchs de championnat à disputer, à commencer par le derby, et Miguel Cardoso aspire à les négocier avec un effectif au grand complet.

Pour le coach "sang et or", chacun de ces trois matches restants compte tant dans le parcours de son équipe. Miguel Cardoso est déterminé plus que jamais à terminer la saison avec un titre en poche. Et le seul titre qu'il a encore une chance à emporter, c'est le championnat. Pas question de le perdre.

Avec ses 17 points au compteur et son rang de leader, ce titre tend la main à l'Espérance depuis un certain temps déjà. Sauf que Cardoso a perdu des points après le nul face au CSS et la défaite devant le Stade Tunisien. Il aspire à présent à se racheter lors du derby, particulièrement après la finale de la Champions League perdue au Caire devant Al Ahly. Le derby pour oublier la déception continentale.