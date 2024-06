Tunisie: Lancement de l'«Encyclopédie numérique des Couleurs» - Cartographie des infinités chromatiques, une initiative tunisienne !

«L'Encyclopédie numérique des couleurs» est la preuve que la Tunisie peut se positionner à l'avant-garde de l'innovation culturelle et scientifique quand la volonté et le travail y sont.

Ce projet ambitieux ne se contente pas de documenter les nuances infinies des couleurs, il ouvre également un dialogue entre artistes, scientifiques et passionnés du monde entier.

Les couleurs ont de tout temps fasciné. Omniprésentes dans notre quotidien, elles transcendent les simples perceptions visuelles. Les couleurs influencent nos émotions, guident nos choix et jouent un rôle crucial dans divers domaines, tels que l'Art, la mode, le design, la psychologie et bien plus.

Au-delà de leur éclat et de leur beauté, les couleurs portent en elles des secrets ancestraux, des récits silencieux sur notre histoire, notre culture et notre psyché collective. Chaque teinte, chaque nuance, est le résultat d'un dialogue subtil entre la lumière et la matière, un ballet harmonieux où les longueurs d'onde se mêlent pour créer des spectacles visuels uniques. Mais les couleurs ne se contentent pas de charmer nos sens ; elles ont le pouvoir d'influencer nos émotions, de façonner nos perceptions et même de guider nos actions.

Depuis les temps immémoriaux, les civilisations du monde entier ont attribué des significations symboliques aux différentes couleurs, les utilisant comme des langages visuels pour exprimer des idées, des sentiments et des croyances profondément enracinées. Ainsi, derrière chaque couleur se cache un monde de symboles, de traditions et de significations, attendant d'être exploré et dévoilé.

Les couleurs ont ainsi des secrets bien cachés.

Elles n'ont pas jusque-là tout à fait dévoilé leurs mystères. C'est donc dans l'optique de comprendre ce phénomène complexe et multifacette qu'a été lancée l'Encyclopédie numérique des couleurs», codirigée par Dr Ramzi Turki, maître de conférences-HDR à l'Université de Sfax et chercheur au Laboratoire Llta et Pr Cécile Croce de l'Unité de recherche Mica de l'Université Bordeaux Montaigne.

Ce projet scientifique, actuellement en cours de construction, est lancé en 2020 par le Dr Ramzi Turki qui est l'initiateur de cette entreprise fort ambitieuse. Avec son équipe de chercheurs, il a réussi à compiler une liste d'environ 2.534 appellations de couleurs. En 2021, il collabore avec Pr Cécile Croce au développement de ce projet à la fois multidisciplinaire et multilingue à l'échelle internationale.

De fil en aiguille, plusieurs autres chercheurs du monde entier se joignent à cette aventure scientifique pionnière, notamment le groupe de recherche Francopho Néa.

L'Encyclopédie numérique des couleurs (ENC) voit ainsi le jour et est mise en ligne en janvier 2024. Elle est pour l'instant structurée en cinq axes de recherche, comme autant de «colonnes vertébrales» permettant de classifier les différentes approches et thématiques, tout en permettant des passerelles. Pour l'instant, nous pouvons trouver : «Anthropologie, Histoire, Culture», «Esthétique, psychologie, phénoménologie», «Technico-scientifique», «Langues et Littérature» et «Arts et création».

Des rubriques qui sont appelées à se développer à moyen terme.

Chaque axe est géré par un comité de chercheurs internationaux. Actuellement, des équipes de chercheurs tunisiens et français sont en train de travailler d'arrache-pied et d'effectuer plusieurs types de recherches sur la couleur, ses utilisations et ses effets. La chromothérapie fait partie des sujets principaux de ces études de haut niveau.

Colloque «Couleurs d'artistes» bientôt à Hammamet

Afin de préparer la nouvelle rubrique «Couleurs d'artistes» dans l'ENC, un colloque scientifique sera organisé les 30 et 31 octobre et le 1er novembre 2024 à Hammamet sous l'intitulé «Couleurs d'artistes. Poïétique, contexte, expérimentations».

Ce rendez-vous scientifique de grande envergure sera articulé autour de quatre axes principaux : les couleurs et leurs repérages culturels, la fabrication des couleurs, l'utilisation de la couleur dans les arts numériques et la portée esthétique des couleurs d'artistes. La date limite de la soumission des propositions (résumés) a été fixée au 15 juin 2024.

Il invite également chacun de nous à redécouvrir et à célébrer la beauté et la diversité du monde qui nous entourent, une nuance à la fois...