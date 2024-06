Tunisie Telecom - Sparkle - Pour une nouvelle route de transit IP internationale vers l'Europe

Un accord a été signé entre Tunisie Telecom, l'opérateur national global et convergent et Sparkle, le premier fournisseur de services internationaux en Italie et parmi les principaux opérateurs mondiaux, pour fournir un service de transit IP international en exploitant une nouvelle route de la Sicile à Milan.

«Tunisie Telecom» choisit l'opérateur «Sparkle» pour une nouvelle route de transit IP internationale vers l'Europe. Cet accord renforce le partenariat historique entre les deux opérateurs et fournit au marché tunisien des solutions Internet de qualité supérieure et entièrement diversifiées, avec la latence la plus faible. En effet, un accord a été signé entre «Tunisie Telecom», l'opérateur national global et convergent et «Sparkle», le premier fournisseur de services internationaux en Italie et parmi les principaux opérateurs mondiaux, pour fournir un service de transit IP international en exploitant une nouvelle route de la Sicile à Milan.

Dans le cadre de cet accord, «Sparkle» fournira une connectivité Internet internationale à haut débit au niveau de son Point de Présence (PoP) à Milan ainsi qu'une capacité dédiée sur le nouveau câble sous-marin moderne de «Sparkle» dans la mer Tyrrhénienne, reliant Palerme à Milan.

«Tunisie Telecom» est ainsi le premier opérateur tunisien à disposer d'une route active entièrement nouvelle et performante vers l'Europe, garantissant à la Tunisie une diversification complète, des performances améliorées et la latence la plus faible par rapport aux infrastructures existantes.

La nouvelle route répond également à la demande croissante de services Internet avancés et de contenu numérique en Tunisie, offrant la meilleure expérience de navigation aux consommateurs et aux entreprises de Tunisie Telecom.

Ainsi, cet accord renforce le partenariat historique entre les deux opérateurs et fournit au marché tunisien des solutions Internet de qualité supérieure et entièrement diversifiées, avec la latence la plus faible.

Il est à rappeler que «Tunisie Telecom» est un opérateur de services télécom entièrement intégré en Tunisie, avec des positions de leader sur tous les segments, avec plus de 6 millions de clients et un effectif d'environ 5.800 employés.

L'opérateur offre la plus large couverture mobile du pays, possède et exploite une infrastructure réseau fixe et fibre optique à l'échelle nationale. Cela est complété par un vaste réseau de câbles sous-marins permettant une connectivité directe et entièrement redondante avec l'Europe, l'Afrique et l'Asie. L'offre de services de Tunisie Telecom va de la large bande mobile 4G à la fibre optique jusqu'au domicile et aux bâtiments, ainsi que des solutions cloud et IP-MPLS pour les entreprises.

Il est à préciser d'autre part que «Sparkle Sparkle» est l'Opérateur Global du Groupe TIM, premier fournisseur de services internationaux en Italie et parmi les premiers mondiaux, offrant une gamme complète de services d'infrastructure et de connectivité mondiale --capacité, IP, SD-WAN, colocation, connectivité IoT, roaming et voix-- aux opérateurs nationaux et internationaux, aux OTT, aux FAI, aux fournisseurs de médias/contenu et aux entreprises multinationales. Acteur majeur de l'industrie des câbles sous-marins, «Sparkle» possède et gère un réseau de plus de 600.000 km de fibre optique couvrant l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, les Amériques et l'Asie. Sa force de vente est active dans le monde entier et répartie dans 33 pays.

Tunisie Télécom couronnée pour ses bonnes pratiques d'engagement environnemental

D'autre part, il est important de rappeler que «Tunisie Telecom» a été une nouvelle fois récompensée pour ses efforts en matière de responsabilité sociétale en recevant le trophée des bonnes pratiques d'engagement environnemental, et ce, lors de sa récente participation à la 3e édition du «CSR Power Forum» qui s'est tenue sur le thème : «Une rentabilité durable, la nouvelle équation de performance de l'entreprise».

En effet, «Tunisie Télécom» a lancé un programme ambitieux de transition énergétique visant à réduire son empreinte carbone et à améliorer son efficacité énergétique. Ce programme s'articule autour de plusieurs axes principaux : l'autoproduction d'énergie photovoltaïque, l'adoption de systèmes de climatisation «Free Cooling et Inverter», et l'amélioration de l'efficacité énergétique de ses infrastructures.

L'opérateur national n'a eu de cesse d'évoluer et de se renouveler en termes d'actions RSE avec pour maîtres mots engagement et développement. Et comme le succès de la Responsabilité Sociétale des Entreprises ne réside pas uniquement dans ce que fait la marque, mais dans l'impact positif qu'elle a sur la vie des autres, il était important que l'individu et son environnement soient parties prenantes de sa stratégie RSE pour asseoir sa position d'opérateur responsable engagé envers le développement durable.

Et pour ce faire, Tunisie Télécom, qui a déjà été récompensée deux fois pour ses actions sociales, a choisi de diversifier ses actions RSE en intégrant le volet environnemental à travers son projet de transition énergétique. Des moyens ont ainsi été mis en oeuvre pour réduire, voire supprimer à long terme sa consommation énergétique à travers le renouvellement et la modernisation de ses systèmes de climatisation, permettant ainsi à TT de maîtriser son empreinte carbone.

Pour rappel, en 2022, «Tunisie Telecom» avait testé avec succès un programme de déploiement de sites d'autoproduction photovoltaïque On Grid basse tension. Fort de cette réussite, le programme a été confirmé pour les années 2023-2024 avec une capacité totale de 3,2 MWc, répartie sur toutes les régions du Sud tunisien. Ces installations permettront non seulement de réduire la consommation d'énergie non renouvelable de plus de 5%, mais aussi de diminuer les coûts opérationnels de «Tunisie Télécom» à long terme.

Enfin, l'objectif principal de cette action RSE est de contribuer à la stratégie énergétique nationale de la Tunisie à l'horizon 2035, en diminuant la dépendance aux énergies fossiles et en promouvant les énergies renouvelables. Le message clé à retenir est l'engagement de «Tunisie Télécom» dans la lutte contre le changement climatique et la promotion d'un développement durable.