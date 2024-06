Sénégal: Journée d'investissement humain dans le domaine de l'assainissement, du nettoiement et de la prévention des inondations - Diomaye en opération Set setal national

Le président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Faye a décrété ce 1er juin journée Set Sétal. Un appel aux citoyens a été lancé pour une journée nationale d'assainissement, de nettoiement et de prévention des inondations.

Le Chef de l'Etat va prendre part à la journée de nettoiement qui se tient ce samedi 1er juin sur toute l'étendue du territoire national. Selon le dossier de presse de cette activité, le Président Faye, a informé le conseil des ministres qu'il participera avec l'ensemble du gouvernement, à une journée nationale d'investissement humain dans le domaine de l'assainissement, en vue d'accentuer l'implication des populations locales, des communes, des forces de défense et des services de l'Etat, dans l'exécution des opérations retenues en prévision de l'hivernage.

Un engagement qui va permettre d'améliorer le cadre de vie, de prévenir les inondations mais aussi d'oeuvrer à la consolidation de la citoyenneté. Axées sur le thème « sétal sunu rew », des actions concrètes de nettoiement et de curage des caniveaux seront posées selon le gouvernement afin d'encourager la création de liens au sein de la population en permettant à chaque habitant volontaire, quel que soit son âge, ses origines ou ses aptitudes, de devenir acteur pour sa collectivité.

A cet effet, l'Etat a lancé un appel à l'endroit des habitants, associations, travailleurs, entreprises, élus, administration, acteurs du territoire qui travailleront ensemble dans un esprit d'implication de chacun vers une citoyenneté active. Le gouvernement a aussi rappelé que cette action entre dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique inspirée par le projet de transformation systémique du Sénégal décliné en cinq orientations majeures.

« Le Premier ministre conformément à la volonté du président de la République, a annoncé le 16 mai dernier, en marge d'un conseil interministériel consacré à la prévention et à la gestion des inondations, la tenue d'une journée citoyenne de nettoiement et de curage des caniveaux, le samedi 1er juin, sur toute l'étendue du territoire nationale », a noté la source.

Et de poursuivre : « une décision qui fait suite à la communication du président de la République en conseil des ministres, le 08 mai dernier demandant au Pm « d'engager tous les ministres, services de l'Etat et acteurs territoriaux concernés à proposer un plan national de prévention et de gestion des inondations. »

Ainsi, pour matérialiser cette directive, la source révèle que le Président de la République, dans sa dernière communication en conseil des ministres le mercredi passé a demandé au ministre en charge de l'environnement, de travailler avec les ministres en charge de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'assainissement, à l'amélioration de l'aménagement paysager des communes et axes routiers, du système de gestion des déchets solides urbains, ainsi que des réseaux d'assainissement.

Et d'inviter dans ce sens le gouvernement à lancer une campagne d'information et de sensibilisation des populations sur l'éducation environnementale et la préservation de leur cadre de vie. A ce sujet, le chef de l'Etat a engagé le Pm à initier un programme national de promotion de la citoyenneté avec des composantes opérationnelles et institutionnelles rationnalisées, soutenues par la mobilisation effective de ressources budgétaires conséquente ».

Dans le même élan, il a indiqué la nécessité pour chaque ministère, sous la supervision du Pm, des actions majeures pour asseoir la mobilisation citoyenne des populations notamment des jeunes » ajoute le communiqué. Et de souligner : « Enfin le chef de l'Etat a prôné l'organisation régulière d'une journée nationale mensuelle de mobilisation de toutes les forces vives de la nation axé sur un thème spécifique et pilotée par le ministère compétent ».