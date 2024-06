Angola: Une entreprise chinoise prête à investir plus de 900 millions de dollars au pays

Luanda — Environ 983,6 millions de dollars américains (1 dollar vaut 852 kwanzas) sont disponibles pour être investis dans la production de coton en Angola, dans le cadre d'une initiative de la multinationale chinoise Y.A.N Internacional.

C'est ce qu'a annoncé cette semaine, à Luanda, la délégation de cette multinationale, qui a été reçue en audience par le ministre de l'Agriculture et Forêts, António Francisco de Assis, selon un communiqué auquel l'ANGOP a eu accès jeudi.

Selon le document, l'investissement susmentionné est prévu pour la province de Malanje, sur une superficie estimée à 100 mille hectares, dans la première phase, avec un espace de plantation de 66 mille hectares de coton.

Outre le coton, le projet comprend également la production de blé et de maïs, sur une superficie de 34 mille hectares.

Dans la phase expérimentale, qui comprend cinq mille hectares de coton et deux mille pour la culture du blé et du maïs, le projet prévoit de créer dix mille nouveaux emplois.

Pour atteindre les niveaux d'investissement proposés, l'entreprise chinoise s'appuiera sur un modèle économique basé sur un système de production à grande échelle, mécanisé et standardisé, avec une technologie de pointe « à très haute performance », combinée à la recherche, souligne la note.

Au cours de la rencontre entre le ministre de l'Agriculture et des Forêts et les représentants de la direction exécutive d'Y.A.N Internacional, il a été également lancé un défi aux investisseurs de s'intéresser à la production de riz et de travailler avec les familles paysannes de la zone où sera réalisé l'investissement.

%

Selon le calendrier d'action, une équipe angolaise multisectorielle a été créée, dirigée par le directeur national de l'agriculture et de l'élevage, Manuel Dias, et comprend des représentants de l'Institut de recherche agricole et du Service national des semences, y compris des techniciens de la délégation chinoise, qui assureront les travaux de prospection dans la province de Malanje.

Ces dernières années, la Chine est le pays qui possède la plus grande superficie de culture de coton au monde, en plus d'être le plus grand exportateur de textiles au monde, nécessitant environ 10 millions de tonnes de fibres de coton chaque année.