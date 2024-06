Angola: Luanda avec plus de 70.000 tonnes de produits divers

Luanda — Le secteur agricole de la province de Luanda a produit 74.000 tonnes de produits divers au cours du premier trimestre de cette année, une augmentation considérable par rapport aux 34.000 tonnes de la même période en 2023.

S'adressant à l'Angop, le directeur provincial de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, João Pedro, a déclaré que plus de 30.000 tonnes ont déjà été récoltées, qui, entre autres destinations, approvisionnent certains des principaux centres de vente de la capitale, tels que les marchés de 30, dans la municipalité de Viana, Catinton (Luanda), Sabadão, à Cacuaco, ainsi que Quiçama et Icolo e Bengo.

Parmi les produits, cultivés sur une superficie totale de plus de 500 000 hectares, il a indiqué que les plus importants étaient les tubercules, les légumes et le maïs, ainsi que la production de fruits, notamment les mangues.

Il a également mentionné les tomates, les concombres, les piments, les carottes, les choux, les betteraves, le manioc, les patates douces et les pommes de terre, les haricots macunde et les bananes, la production devant augmenter au cours des trimestres suivants.

Selon le directeur, la récolte aurait pu être plus importante, mais les pluies dans la capitale ont largement entravé les cultures. Au cours de la campagne actuelle, la province a reçu environ 20 tonnes d'engrais, ce qui est inférieur aux 200 tonnes nécessaires.

Lors de la campagne actuelle, la province a reçu environ 20 tonnes d'engrais, ce qui est inférieur aux 200 tonnes nécessaires, selon la personne interrogée.