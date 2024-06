Sénégal: Un rassemblement en soutien au peuple palestinien organisé à Thiès

Thiès — Des notabilités islamiques, en collaboration avec le Forum islamique pour la paix, ont tenu vendredi à Thiès, un rassemblement en soutien au peuple palestinien, victime depuis plusieurs mois, d'un massacre sans précédent, perpétré par l'armée israélienne.

Des dignitaires musulmans, dont Serigne Modou Ngom, représentant de Serigne Modou Kara Mbacké à Thiès, en collaboration avec le Forum islamique pour la paix, se sont regroupés, après la prière du vendredi, devant la mosquée du quartier Abdoulaye Yakhine, pour exprimer leur colère face à la situation en cours à Gaza et leur solidarité à l'endroit des Palestiniens.

"Il vise tout simplement à dénoncer, avec la dernière énergie et la colère la plus profonde et la plus extrême, ce massacre qui est en train d'être perpétré sur la terre sainte de Palestine à Gaza et en Cisjordanie", a dit Younous Diop, qui a fait une déclaration en français.

"Au moment où nous parlons, plus de 30.000 personnes ont été tuées (ces derniers) mois en Palestine", s'est indigné Ahmed Saloum Dieng, responsable du Forum islamique pour la paix.

Pour Younous Diop, "dans un pays comme le Sénégal, où le ciment social qui nous lie tous, est le dialogue interreligieux, un pays membre de l'Organisation de la conférence islamique, tous les croyants, de quelque bord qu'ils soient (...), doivent élever la voix pour dire non à un massacre inhumain perpétré par un État sioniste soutenu par des puissances occidentales".

%

"Le Sénégal et le monde doivent parler à la Oumma islamique et à tous les organismes internationaux, pour que tout monde se lève pour dire non", a-t-il ajouté .

Il a dénoncé le fait que "chaque jour, des milliers d'enfants, de femmes, de pères de famille sont tués ou jetés sur les chemins de l'exil ou d'un désespoir profond".

Younous Diop a rappelé à l'intention d'Israël et de ses soutiens que "le droit à l'autodétermination du peuple palestinien est inaliénable".

Ahmed Saloum Dieng estime qu'au moment où des pays occidentaux ont décidé de reconnaître la Palestine comme un État, malgré l'opposition d'Israël, la poursuite de la mobilisation sera porteuse de victoire pour le peuple martyr de Palestine.

L'imam de la mosquée du quartier Abdoulaye Yakhine, Abdoul Aziz Sèye a axé son sermon du vendredi sur l'actualité palestinienne.