Madagascar: Etat Civil - 440 actes de naissance délivré à Edonaky, Ambovombe

L'ONG KFHI s'engage dans des actions humanitaires à Madagascar depuis 2009, enregistrant 440 enfants à Edonaky, leur ouvrant les portes de l'éducation et de la reconnaissance en tant que citoyens malgaches.

Dans un événement marquant à Edonaky, situé dans le district d'Ambovombe, au Sud de Madagascar, l'ONG KFHI (Korea Food for the Hungry International) a écrit une nouvelle page dans l'histoire de 440 enfants malgaches en leur fournissant enfin leurs Actes de Naissance. Depuis son arrivée à Madagascar en 2009, cette organisation s'est distinguée par son engagement inébranlable envers les communautés locales.

L'enregistrement de ces 440 enfants à Edonaky témoigne de cet engagement, ouvrant ainsi les portes de l'éducation et de la reconnaissance en tant que citoyens malgaches. L'histoire de cette réussite remonte à la semaine dernière, lorsque l'atmosphère festive a régné à Edonaky, dans le district d'Ambovombe. Grâce aux efforts concertés de KFHI, ces enfants ont été officiellement enregistrés, mettant ainsi fin à une longue période d'exclusion administrative qui les empêchait d'accéder à l'éducation.

Avant cette intervention, Edonaky n'était pas inclus dans une circonscription administrative, privant ainsi ses enfants de leurs droits fondamentaux. Cependant, le travail acharné de KFHI Madagascar a permis d'organiser la venue d'un fonctionnaire administratif et d'un juge dans la région, garantissant ainsi le succès de l'enregistrement des naissances des enfants.

Désormais, ces enfants sont pleinement reconnus en tant que citoyens malgaches, une réalisation qui a suscité une immense gratitude et une célébration au sein de la communauté locale. Les rues d'Edonaky ont vibré au son des danses de joie, symbolisant l'espoir renouvelé et la promesse d'un avenir meilleur pour ces enfants. Chez KFHI Madagascar, cette réussite souligne l'importance cruciale de l'engagement envers le bien-être des enfants vulnérables. L'ONG continue à oeuvrer pour que ces enfants puissent réaliser leurs rêves et avoir un avenir meilleur.

L'ONG KFHI se consacrant à l'aide humanitaire dans diverses provinces. À Tana, elle oeuvre pour l'amélioration de l'éducation des enfants en collaboration avec le Ministère de l'Éducation nationale. Dans le sud de Madagascar, KFHI travaille en partenariat avec le Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, l'Office National de la Nutrition et le Programme Alimentaire Mondial pour des projets d'urgence et la cantine scolaire.