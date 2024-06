Madagascar: Une aspiration à plus de démocratie chez les Malgaches

éditorial

Le sujet qui a dominé l'actualité à Madagascar est bien évidemment celui des élections législatives. Les Malgaches, bien qu'ils ne soient que modérément intéressés par les questions politiques, ont attaché une certaine importance à ce nouveau rendez-vous avec les urnes.

Le mercredi 29 mai, il y a eu une certaine affluence dans les bureaux de vote. Un nombre important d'électeurs sont venus exprimer leur envie du changement. Le scrutin s'est déroulé en général dans le calme. Il y eut dans certains endroits des éclats de voix, mais il n'y a pas eu d'incidents violents. Mais des plaintes devraient être déposées à la CENI et à la HCC par ces candidats ayant constaté des anomalies, le jour du vote.

Les premières tendances n'ont pas permis de connaître vers quel groupe s'est porté majoritairement le choix des électeurs, mais on voit des personnalités politiques importantes en difficulté. La CENI affirme que les résultats provisoires seront affichés le 8 juin au plus tard. Mais les citoyens espèrent qu'ils ne seront pas entachés d'irrégularités et qu'ils traduiront véritablement leur choix.

La vie quotidienne des Malgaches reste toujours perturbée par les coupures d'eau et d'électricité, mais le directeur général de la Jirama a affiché sa détermination à résoudre les problèmes de la société d'État. On constate que les délestages diminuent et que l'alimentation en eau, même si elle laisse parfois à désirer, se fait à peu près correctement.

Malgré les soucis que nous connaissons, nous nous apercevons que l'actualité internationale ne peut que nous laisser indifférents. Ce qui se passe au Proche-Orient et en Europe ne peut que nous interpeller. Le conflit entre Israël et le Hamas et celui entre la Russie et l'Ukraine ne peuvent être circonscrits à l'espace géographique où ils ont lieu. Ils concernent le monde entier.

Le drame des Palestiniens de Gaza scandalise l'opinion internationale et il est causé par l'entêtement des dirigeants de l'État hébreu qui poursuivent leurs objectifs quel qu'en soit le coût humain. Malgré les recommandations de leurs alliés américains et de nombreux autres pays de la communauté internationale, Israël bombarde Rafah et cause la mort de nombreux civils innocents.

Les images diffusées sur les chaînes d'information suscite l'indignation d'une opinion qui condamne sans appel le gouvernement israélien. Benyamin Netanyahu reste imperturbable et affirme que les opérations menées sont limitées et elles ne visent qu'à éliminer les combattants du Hamas. Les analystes se demandent quelle est la finalité de l'action menée car le Premier ministre ne dit rien sur ce qui sera envisagé après la guerre .

En Europe, le front russo-ukrainien continue d'évoluer. L'offensive de l'armée russe sur la ville de Kharkiv continue, les bombardements s'intensifient. Mais les Ukrainiens semblent avoir bloqué l'avancée de leurs adversaires. Certains pays européens ont annoncé qu'ils allaient envoyer des aides militaires pour leur permettre de s'opposer aux Russes.

Aux États-Unis, c'est l'issue du procès de Donald Trump qui a fait la une de tous les médias. Il a été condamné pour 34 chefs d'accusation de falsification de documents comptables destinés à cacher le paiement fait à une actrice de film porno. L'ancien locataire de la maison blanche, la mine renfrognée, a dénoncé une justice aux mains des démocrates. Le prononcé de sa peine aura lieu le 11 juillet, mais il pourra quand même se présenter à l'élection présidentielle du 5 novembre.

L'issue des élections législatives du 29 mai dernier est attendue avec une certaine philosophie par les Malgaches. Ils espèrent un certain renouveau de la vie politique, mais ils n'attendent pas de véritable changement dans les pratiques politiques. Néanmoins, on voit poindre une aspiration à plus de démocratie.